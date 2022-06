Centraalteam viert twintig jaar met groot feest

‘Hoe langer we het konden rekken, hoe langer we konden draaien. Ieder uur kon het laatste zijn’

PEIZE – Twintig jaar geleden begon het avontuur van Centraalteam in Altena, in een klein hokje plaatjes draaien en uitzenden via de ether. Bedacht door een paar jongens uit Peize. De geheime zender groeide uit tot een begrip in het dorp. Inmiddels bestaat de harde kern uit 17 man, met de vrouwen erbij ruim 30. Een stuk of zes keer moesten ze onverhoopt verkassen naar een andere locatie. Nu hebben ze een mooie plek in, laten we zeggen, centraal Peize. Dit jaar bestaat de zender, legaal ondertussen, twintig jaar. En dat moet gevierd. Op zaterdag 4 en zondag 5 juni gaan alle remmen los in Paais. In gesprek met één van de mannen van het eerste uur, José Douwes, zijn schoonzus Martina en Klaas, alias Ploegie.

In de keet van Centraalteam, een aaneenschakeling van oude (toilet)units, is het gezelligheid troef. Een Perzisch tapijtje op tafel, een grote schaal met zoete broodjes in het midden. De mannen van Centraalteam hebben er een complete huiskamer uit de grond gestampt, inclusief een gedateerde bruine eikenhouten keuken. Want er moet een gehaktbal gegeten kunnen worden in de week tussen kerst en oud en nieuw wanneer Centraalteam een week lang 24 uur verzoekjes draait. ‘We houden van het ollerwetse’, lacht Martina die het luik van de keuken naar de keet openschuift. ‘Het is hier net als bij de Chinees, kroepoek bij?’ José kwam erin het tweede jaar bij. ‘Ik was nieuwsgierig en ging eens kijken in Altena. Ik kon direct bij de telefoon gaan zitten, verzoekjes aannemen. Dat kon toen nog alleen maar via de telefoon. WhatsApp was er niet. Met een man of 5, 6 draaiden we de marathonuitzending tussen kerst en oud en nieuw. Vergunning hadden we niet, we wisten dat we ieder moment uit de lucht gehaald konden worden. Dat was vreselijk spannend. Het agentschap telecom, de mensen die je oppakten, reden destijds in een VW Passat, later in een wit busje. Met zes man zijn we er wel eens achteraan gegaan om ze klem te rijden. Hoe langer we het konden rekken, hoe langer we konden draaien. Ieder uur kon het laatste zijn.’

Marina lacht. ‘We zijn één keer gepakt. Dat was op het Achterstewold. 1100 euro boete en voor 800 euro apparatuur waren we kwijt.’ Klaas: ‘Heel Peize liep uit. Iedereen kwam met envelopjes met geld. Ook kinderen die briefjes van vijf euro kwamen brengen. Onvoorstelbaar. Nog dezelfde dag hadden we het geld weer bij elkaar.’ José noteerde op een kladblok wie iets gebracht had. ‘Al die mensen hebben we uitgenodigd voor een feest. We wilden iets terugdoen. Of iemand nou 1 euro had gegeven of honderd, iedereen is gelijk. En zo staan we er nog steeds in.’ Martina herinnert zich nog een avontuur. ‘We zouden uitzenden bij Keet Koetje. De hele studio stond er al, inclusief een mast van 35 meter. Twee dagen van tevoren kregen we te horen dat we een dwangsom van 2500 euro per dag tegemoet konden zien als we toch gingen uitzenden. Toen hebben we iemand gebeld met een stukje land in Altena, aan de Boerlaan. In twee dagen hebben we de hele studio (op vrijdagavond) afgebroken en (op zaterdag) opgebouwd. Zondag begonnen we met zenden.’ Later, toen de vergunningen rond waren, besloot Centraalteam een goed doel te koppelen aan de marathonuitzending. Al het opgehaalde geld werd, met aftrek van kosten, gedoneerd aan een goed doel in Peize. Zo heeft het Zomerbad al eens een donatie gekregen, net als de ijsvereniging, de Hoprank en het Dorpshuis. Vorig jaar ging er een leuk bedrag naar het Hertenkamp.

In de week van de marathonuitzending loopt Peize uit naar de keet van Centraalteam. Van jonge lui tot opa’s en oma’s. ‘We zijn net één grote familie’, zegt José. ‘Waar vind je het ook? Een plek waar je de hele avond voor niks kan drinken. Mensen gooien een bedrag in de melkbus. Hoeveel, maakt niet uit. Het is wat iemand kan missen. Tot dusver kan het altijd uit. En we hebben natuurlijk onze sponsoren. Wel zo’n tachtig denk ik. Die dragen ons allemaal een warm hart toe. Tijdens corona hebben we het andersom gedaan: wij zijn naar de ondernemers toe geweest om bij hen prijsjes te kopen voor de verloting. En ze mochten gratis adverteren op onze reclamejingle. Het is niet voor te stellen wat je hier ziet. Om een uur of tien komt hier een clubje opa’s die beginnen met een bak koffie. Niet lang daarna komt de brandewijn op tafel. Jong en oud loopt hier door elkaar. Dat zie je nergens. Die sfeer is ooit gecreëerd en dat is altijd zo gebleven. Hier kun je jezelf zijn. Iedereen is welkom. We zeggen wel eens: we zijn groot geworden door gezellig te blijven. Trammelant hebben we hier nooit. Iemand die iets denkt uit te halen heeft een probleem. Er staat direct een club van onze jongens omheen. En hier wordt geen alcohol geschonken aan bezoekers onder de achttien. Cola, sinas of 7-up en anders niet. Bevalt dat niet, dan is er het gat van de deur.’

Eltjo, Melissa en Zweitse Smilda, Marco Schuitmaker, de Peizer band Haj dat weer, ze komen allemaal graag een robbertje zingen tijdens de marathonuitzending. De tent staat volledig op z’n kop, weet José. ‘Het is zó druk, datje wel even onderweg bent als je naar de wc moet. Het is één groot feest. Als ik dat zie geniet ik. Dat is waar je het voor doet. Nu willen we graag iets terug doen.’ Een tweedaags feest in een grote tent op het evenemententerrein van Peize ter ere van twintig jaar Centraalteam. Op zaterdag 4 juni staan de Paloma’s in de tent en de avond is voor Eltjo. Zondag is het Tirol wat de klok slaat. Een Duitstalige middag met optredens van Alpenfever en Sanny. ‘We doen dit samen met Muziek Coöperatie Peize, tegenwoordig Muziek en Cultuur Peize. Zij hebben de Hopsingers gestrikt voor de ochtend. Ook Tony Neef komt zingen. Op vrijdagmiddag 3 juni valt er tussen 15:00 en 17:00 van alles te beleven voor de kinderen. Een voorproefje: MTB parcours, bubblevoetbal, touwtrekken, springkussen, dansbattelen met de Wii. De activiteiten worden om 17:00 uur afgesloten met een vette disco met DJ Thyka en een heuse DJ Battle. De tent staat er toch, hoe leuk is het dat we er samen gebruik van kunnen maken?’ Tickets voor het feestweekend zijn te krijgen via ticketfestival.nl of (contant) bij de kassa. Liever had de club gratis entree gezien, maar dat is in verband met de vergunning niet mogelijk.