Centrale eindexamens gecanceld vanwege coronavirus

REGIO – De centrale eindexamens gaan vanwege het coronavirus dit jaar niet door. Dat meldt RTL Nieuws dinsdagmorgen. Minister Arie Slob van Onderwijs zal het besluit later vandaag bekend maken. De schoolexamens gaan wel door, die starten vanaf komende vrijdag. De Centrale eindexamens stonden gepland vanaf 7 mei. Deze komen dus te vervallen. De uitslag schoolexamens wordt bepalend voor het slagen of zakken van de leerlingen en is leidend voor het vervolgonderwijs. Aanvankelijk leek het erop dat de eindexamens wél door zouden gaan. Dit leverde verontrustende en boze reacties op van ouders en lararen die stelden dat het doorgaan van de examens belangrijker wordt gevonden dan de gezondheid van de leerlingen. De Algemene Onderwijs Bond (Aob) vindt bovendien dat leerlingen zich in de huidige crisistijd niet goed kunnen voorbereiden en drong aan bij het kabinet om zo snel mogelijk duidelijkheid te verstrekken.