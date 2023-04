Centrumontwikkeling: Nieuweweg week langer dicht

RODEN – De Nieuweweg in Roden is een week langer dicht dan gepland. Aannemer Roelofs heeft simpelweg een week langer de tijd nodig om de werkzaamheden uit te voeren. De weg sluit aan op de plek waar de mannen van Roelofs aan het werk zijn. Dat zou gevaarlijke situaties kunnen opleveren wanneer de weg eerder open zou gaan, vertelt omgevingsmanager Dick van der Sluis. Er is meer buffer nodig om de veiligheid te kunnen garanderen. Het is de bedoeling dat de Nieuweweg op vrijdagmiddag 14 april weer open gaat voor verkeer.

Verontreinigd water

Nog een punt dat om actie vraagt: tijdens de centrumwerkzaamheden is licht verontreinigd water aangetroffen. ‘We wisten dat we dit tegen zouden kunnen komen’, zegt Van der Sluis. ‘De verontreiniging heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met een stomerij die gevestigd was in het centrum. Die grond is gesaneerd, maar wij moeten 2.5 dieper dan het maaiveld. Daarom worden er continu peilingen verricht. In de Heerestraat, voor de ingang van de Molenhof, zijn waardes van lichte verontreiniging gemeten. Het water wordt gezuiverd middels een filter en vervolgens aangesloten op het riool. De lichte verhoging heeft geen kwalijke gevolgen voor de omgeving. Wel moeten onze medewerkers speciale pakken aan om de werkzaamheden uit te voeren. Daarvoor is ook een speciale saneringskeet neergezet.’ Van der Sluis verwacht niet dat de aangetroffen vervuiling gepaard gaat met ernstige vertraging van de centrumontwikkeling.’