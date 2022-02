Certificaat Digitale Vaardigheden voor leerlingen Esborg

RODEN – Zes leerlingen van de afdeling Praktijk Onderwijs van de Esborg te Roden hebben uit handen van de docenten Rob Schaank en Roel van Genne het certificaat Digitale Vaardigheden in ontvangst genomen. Het samenwerkingsverband tussen de school en de bibliotheek wordt door iedereen als zeer positief ervaren. Normaal volgen deze leerlingen de cursus in de Bibliotheek in Roden. Door de coronamaatregelen werd deze cursus onderbroken. In goed overleg met de begeleidende docente Dita de Wit van de praktijkopleiding van de Esborg is zij bereid gevonden een aantal cursus uren in het schoolgebouw te begeleiden. Nadat de corona maatregelen werden versoepeld kon de cursus vervolgd worden in de bibliotheek. Daar werd de cursus dan ook afgesloten met een positief resultaat voor deze zes leerlingen. Al vele jaren organiseert de bibliotheek gratis cursussen waarvoor men zich kan inschrijven. Zo is er de cursus Klik en Tik en de cursus DigiD, waarin wordt geleerd waar je je Digid voor nodig hebt en hoe je die aanvraagt. Deze cursussen worden met behulp van laptops gegeven, die aanwezig zijn in de bibliotheek. Informatie kan is te verkrijgen in de bibliotheek of via telefoonnummer 088 012 8245. Op de foto van links naar rechts: Wesley Boerema; Tristan Hendriks; Dylan Wolthoorn; Rick Huizenga; Wouter Oenema; Thijn van der Veen.