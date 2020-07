Certificaat voor Petje Af-kinderen na tumultueus halfjaar

RODEN – Twaalf kinderen kregen afgelopen zondag een certificaat namens de Stichting Petje Af. Afgelopen januari begonnen zij bij wijze van pilot met het Petje Af-programma, waarbij kinderen iedere zondag hun eigen talenten verkennen. Dat doen zij door praktijkbezoeken te brengen en te luisteren naar inspirerende gastdocenten. In het pand van Vluchtelingenwerk Noord-Nederland te Roden ontvingen de kinderen hun certificaten.

‘Een heftige paar maanden.’ Zo bestempeld Ronald Uilenberg de pilot van Petje Af Noordenveld. ‘Als bestuur besloten we al eerder om deze periode als pilot te bestempelen, niet wetende dat we halverwege maart de pilot stop moesten zetten. We hebben twee volle maanden met plezier en naar volle tevredenheid gedraaid. En toen ging opeens alles dicht. Online hebben we contact gehouden en nog dingen georganiseerd, maar je mist het contact. Zoiets doen voor een scherm, dat werkt niet voor mij.’

Toch was het een hoopvol begin, vervolgt Uilenberg. ‘Absoluut. We zijn voortvarend begonnen. We hebben twee themablokken gehad, die uitstekend verliepen. We gingen op bezoek bij ondernemers en zagen grote bereidwilligheid bij hen. We zouden dit voorjaar nog op bezoek bij de politie en de brandweer, maar dat is eerst afgelast.’ In september van dit jaar begint, als alles goed gaat, het eerste volledige jaar van Petje Af. ‘Dan beginnen we direct met de hulpdiensten’, zegt Uilenberg. ‘Ik kijk er nu al naar uit.’

De stichting heeft zich telkens met hele beperkte middelen moeten redden. ‘Dat was best lastig, maar we zien alweer uit naar de volgende editie. Kinderen tussen de 10 en 14 jaar zijn van harte welkom om zich aan te melden bij Petje Af. Dat kan via www.petjeaf.nl/meedoen.’