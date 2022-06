Certificaten ‘Voel je goed!’ uitgereikt

NOORDENVELD – ‘Voel je goed!’ is een nieuw landelijk initiatief dat ook in de gemeente Noordenveld werd aangeboden. Afgelopen week kregen de eerste deelnemers een certificaat uitgereikt. ‘Ik ben trots op jullie,’ zei Gemma Groot Koerkamp. Zij is verbonden aan het Taalhuis van de bibliotheek in Noordenveld en was samen met Welzijn in Noordenveld, diëtiste Leonie Lubbinge en vrijwilligster van het Taalhuis Karin Remmers betrokken bij de organisatie. In totaal waren er meer dan 20 lessen. De boksles van afgelopen woensdag was in die zin dan ook een waardige afsluiting van het project. Hier werden dan ook na afloop de cursisten bedankt.

Marten Vogt en Denise de Vette waren namens WiN vertegenwoordigd. ‘Taal en bewegen gaat hand in hand in deze cursus,’ zegt Marten Vogt. Hij is in dienst bij WiN als sportcoach en weet als geen ander hoe goed dagelijks bewegen voor de gezondheid is. ‘Als begeleiders hebben we gezamenlijk de bijeenkomsten begeleidt. Iedereen heeft hierin zijn eigen taak en vakgebied.’ Denise de Vette: ‘Voel je Goed!’ heeft landelijk bewezen dat het aanslaat. Het werkt preventief en is gewoon een goedwerkende activiteit om zowel je voeding als je taal een oppepper te geven. ‘Voel je goed!’ is een combinatie van persoonlijke adviezen door een diëtist aangevuld met groepslessen. De afgelopen lessen waren leerzaam.’

Naast het certificaat kregen de aanwezige deelnemers Grietje, Geert en Marjan (op foto met de begeleiders) ook een boek met gezonde recepten uitgereikt.

De cursus werd mede gefinancierd door de betrokken organisaties en de gemeente Noordenveld. Voor de deelnemers was de cursus gratis. In september strat er een nieuwe serie lessen. Informatie via het Servicebureau van WiN op telefoonnummer 050 317 65 00.