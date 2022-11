Certificaten voor nieuwkomers

RODEN – Tien nieuwkomers van Syrische en Oeigoerse afkomst hebben afgelopen vrijdag in Roden de participatieverklaring ondertekend als verplicht onderdeel van de inburgering. De ondertekening is samengevoegd met het programma ‘Welkom in Noordenveld, dat wordt uitgevoerd door Welzijn in Noordenveld. Buurtwerker Jaïr Tanasale: ‘De onderwerpen vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie zijn op een interactieve manier behandeld tijdens uitstapjes naar onder andere de bibliotheek, theater De Winsinghhof, de voedselbank en de Catharinakerk. Deelnemers gaan de komende weken nog kennismaken met verschillende andere voorzieningen in de gemeente Noordenveld waaronder de politie, de brandweer en een verzorgingscentrum. De ondertekening vond plaats in de Scheepstraschool in Roden.