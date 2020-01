Cheque voor Stichting MFC Zevenhuizen

ZEVENHUIZEN – Het bestuur van deStichting MFC Zevenhuizen heeft afgelopen week een cheque in ontvangst mogen nemen van de Rabobank Noordenveld West Groningen. Het geld, afkomstig uit het Leefbaarheidsfonds van de bank, werd door Wiesje Gort en Gerda de Boer overhandigd aan twee leden van het bestuur. In totaal gaat het om 2250 euro, gegeven door drie medewerkers van de bank die 750 euro aan een maatschappelijk doel mochten schenken. Naast Wiesje en Gerda deed ook Lisa Dijk een duit in het zakje. Van het geld gaat een scorebord worden gekocht voor de nieuw te bouwen sporthal.