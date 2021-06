RODEN – Afgelopen week mocht Christel Darwinkel, de partner van gemeenteraadslid Jos Darwinkel, alweer dertig kaarsjes uitblazen. En dat mocht de hele wereld weten. Midden op de rotonde van het Julianaplein hing een plakkaat met de tekst: ‘Hoera! 30… en nog steeds aantrekkelijk’. Wie verantwoordelijk was voor deze actie is helaas onduidelijk. ‘Ik was het in ieder geval niet,’ lacht Jos.