Circuit Trimunt schitterende minibaan rijker

MARUM – Eigenlijk zou op de dag wanneer deze Krant verschijnt de fameuze Koningscross gehouden worden. Maar helaas gaat het spektakel dat hordes mensen naar Trimunt trekt door het welbekende virus voor het tweede jaar op rij niet door. Maar dat betekent niet dat de club stilgezeten heeft. Sterker nog, de Marumer motorclub is een spiksplinternieuwe minibaan rijker. De honderdtachtig meter lange baan is bedoeld voor de jongste concours in de klassen 50 cc, 65 cc en 85 cc, vertelt een trotse voorzitter Henk Hulshoff.

‘Beginnende jeugd vanaf vijf jaar kan er oefenen. Hier kunnen ze de beginselen van het motorrijden aanleren. Op 1 maart is de baan geopend. Echt prachtig! De baan is een schot in de roos. Trainen kan op de reguliere openingstijden. In zomertijd is dat op woensdagavond en zondagmorgen. Er wordt behoorlijk gebruik van gemaakt’, weet Henk die sinds een jaar voorzitter is. Hij heeft het spreekwoordelijke stokje overgenomen van zijn vader Simon. ‘Hij is dertig jaar voorzitter geweest. Aanvankelijk was het helemaal niet de bedoeling dat ik die rol zou overnemen. Ik heb twee jongens, die zaten op voetbal. Uiteindelijk kruipt het bloed waar het niet gaan kan en zijn ze ook gaan crossen. Nou ja, en dan komt van het één het ander.’ Het motorcrossseizoen in Trimunt begint op 1 maart en stopt op 1 oktober. ‘Vorig jaar was een bijzonder jaar. We hadden net een paar trainingen gehad en toen kwam corona. Wij werken veel met vrijwilligers, een aantal van hen zijn op leeftijd. En bovendien als we open waren gebleven wordt de aantrekkingskracht van buitenaf alleen maar groter. Die combinatie maakte dat we besloten hebben om de baan te sluiten. Nadat er weer wat versoepeld werd startten we de boel langzamerhand weer een beetje op. Inmiddels wordt er weer volop getraind, maar er zijn geen clubwedstrijden en nationale wedstrijden. Wel zijn we van plan om ergens in september een wedstrijd te organiseren voor leden, zonder publiek.’

Coureurs zijn van harte welkom om te trainen op het circuit. ‘Ze mogen één begeleider bij zich hebben. Gelukkig wordt er volop gebruik gemaakt van de trainingsmogelijkheden. De nieuwe instroom is behoorlijk. Veel jonge jongens hebben een motor gekocht waarmee ze oefenen in een stuk bouwland.’ Nieuw is dat jaarkaarthouders bij de KNMV een licentie kunnen aanvragen, wanneer ze willen beginnen met crossen. ‘Rookie, heet de licentie, dat moet je zien als een bekwaamheidsproef. Een goede ontwikkeling. Het moet vertrouwd zijn voordat je de baan in gaat. Ik heb me er weleens over verbaasd: wie een motor en een paar laarzen koopt, kan zo de baan in. Iemand die een paard en uitrusting aanschaft gaat op zoek naar een instructeur om te leren paardrijden. Ik denk dat het vanuit hobby zo gegroeid is. Het is goed dat er nu aandacht is voor het veiligheidsaspect.’

De Motorclub Marum en omstreken mag zich ook officieel Regionaal Trainingscentrum (RTC) noemen, weet de voorzitter te vertellen. Onder leiding van Tim van houten, hij is opgeleid instructeur, leren beginnende coureurs de basisbeginselen van de motorsport. Tim is een ervaren rijder, heeft veel nationale wedstrijden gereden. Hij brengt de jongens techniek op de baan bij maar vertelt ook over het onderhoud van een motor. Het is behoorlijk intensief, bedoeld voor jongens die de sport fanatiek en serieus willen beoefenen. Iedereen is laaiend enthousiast over dit initiatief. Op dit moment doen er vijftien rijders aan mee.’

Als het een beetje meezit, ligt er nog een leuk feestje in het verschiet. De motorclub bestaat dit jaar namelijk 75 jaar. Een feestje dat ze groots hoopten te vieren samen met de Koningscross, maar nu verplaatst is naar september. ‘We hopen dan een combi te kunnen maken met een DMX-cross en een brommercross op de dag ervoor. Het plan is om een grote feesttent op het terrein te zetten en om aandacht te besteden aan het 75-jarig bestaan van onze club. En mocht dat toch niet lukken, dan schuiven we alles door naar 27 april van volgend jaar.’