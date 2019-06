Circus op OBS de Hekakker!

NORG – Twee dagen lang werd OBS de Hekakker in Norg omgetoverd tot een heus circus. De leerlingen werden uitgedaagd om achter de schermen te oefenen voor dit festijn. Met evenwichtsoefeningen op ballen en tonnen en jongleren met Chinese bordjes, begon het steeds meer op een circus te lijken. En laten we vooral de tijgers, paarden en fakirs niet vergeten! Onder leiding van ‘Circus in bedrijf’ kregen de leerlingen les en werkten ze samen aan hun circusact. Het werden twee doldwaze dagen, afgesloten met een optreden in De Brinkhof.