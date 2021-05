Citymarketeer Ina Ebbinge nieuwe coördinator landgoed Nienoord

‘Het landgoed biedt voor ieder wat wils’

LEEK – Ina Ebbinge heeft het goed voor elkaar. In afwachting van een werkplek in het gebouw van het rijtuigenmuseum houdt zij op een zonovergoten dag kantoor op het terras van Nienoord. Sinds 15 april is Ebbinge namelijk niet alleen citymarketeer in het Westerkwartier, maar ook coördinator van landgoed Nienoord.

In juli 2020 begon Ebbinge als citymarketeer, met als doel om ondernemers door de coronacrisis te slepen en hen bewust te maken van de mogelijkheden. ‘We hebben een plan gemaakt om leegstand in de winkelkernen tegen te gaan, hoewel dat op zich wel meevalt,’ geeft Ebbinge aan. ‘Nieuwbouwwijken vinden het centrum weer beter.’ Als citymarketeer is zijn ook een belangrijk contactpersoon voor ondernemers. Zo adviseert Ebbinge over regelingen waar ondernemers recht op hebben, maar gaat zij ook een kop koffie met hen drinken om zichtbaar te zijn. ‘We hebben nu de welkom-terugcampagne,’ geeft Ebbinge aan. ‘Daarbij delen we kopjes koffie uit om de mensen welkom te heten.’

Haar nieuwe functie als coördinator van landgoed Nienoord houdt verband met haar werk als citymarketeer,’ vertelt Ebbinge. ‘De gemeente zocht een nieuwe coördinator en mij kenden zij al, dus zo was de link snel gelegd.’ Op landgoed Nienoord zijn maar liefst veertien ondernemingen gevestigd, variërend van een landgoedboerderij tot De Zijlen en van het rijtuigenmuseum tot het familiepark. De gemeente Westerkwartier is eigenaar van het geheel en heeft een ambitieplan opgesteld in samenwerking met de ondernemers. Belangrijke thema’s daarbij zijn onder andere duurzaamheid en het zoeken naar verbinding met de rest van het Westerkwartier. ‘Ik ben er om aan te sturen, te verbinden, advies te geven en de vijf à zes projectgroepen aan te jagen.’

Twee jaar geleden is de gemeente Westerkwartier ontstaan uit de voormalige gemeentes Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. ‘De tijd van fuseren is nu voorbij,’ zegt Ebbinge daarover. ‘Nu is het tijd om op het gebied van recreatie en ondernemen dor te pakken. De visies zijn herschreven en het is tijd om gas te geven.’

Ebbinges eerste prioriteit is echter om alles wat al in gang was gezet voor de coronapandemie in een stroomversnelling te brengen. ‘Ik merk dat er hernieuwde energie is na de persconferentie,’ zegt zij. ‘Nu er weer wat meer mogelijk is hoop ik dat iedereen in hetzelfde tempo door wil en dat we kansen gaan pakken.’ Momenteel is de nieuwe borgvrouwe dan ook vooral bezig om kennis te maken met alle ondernemingen, om te zorgen dat iedereen betrokken blijft. Zo was zij op de ochtend van het interview nog bij de landgoedboerderij. ‘Ik zag daar jonge gansjes, dat vond ik als stadse zo bijzonder,’ zegt Ebbinge enthousiast. ‘Er gebeurt hier zo ontzettend veel.’

In de enorme diversiteit die het landgoed te bieden heeft ziet Ebbinge kansen om verbindingen te leggen tussen ondernemingen en nieuwe doelgroepen aan te boren. ‘In het familiepark komen bijvoorbeeld al veel kinderen,’ geeft zij aan. ‘Die wil ik ook naar de rest van het gebied zien te krijgen.’ Daarnaast wil Ebbinge Nienoord in de top tien van Nederlandse uitjes zien te krijgen. Zij denkt dat het landgoed uniek is in Nederland is, doordat er zoveel verschillende bedrijven op één landgoed zijn gevestigd. ‘Als dat zo is, dan hoeven we daar niet bescheiden over te zijn,’ aldus de nieuwe coördinator. ‘Dan moeten wij dat ook uitstralen, samen met Marketing Groningen.’ Ook wil Ebbinge de banden aanhalen met andere Groninger borgen, zoals de Fraeylemaborg in Slochteren en landgoed Verhildersum in Leens. Ebbinge: ‘Ik ben van het samenwerken en verbinden. Dat ik overal kom maakt mijn werk ook zo leuk.’

Ebbinge hoopt dat toeristen Nienoord deze zomer net zo goed weten te vinden als vorig jaar. Afgelopen week werden de parels van het Westerkwartier gepresenteerd. ‘Dit is natuurlijk de grootste parel,’ meent Ebbinge. ‘Het landgoed biedt voor ieder wat wils.’ Daarom hoopt zij ook dat evenementen snel weer op een veilige manier kunnen worden georganiseerd, waarbij zij ook meer de verbinding wil zoeken met de ondernemers in het centrum. Dat gebeurt bijvoorbeeld al bij de kerstmarkt op het landgoed. ‘Ik miste cultuur en sport in alle plannen,’ zegt Ebbinge. ‘Het combineren van belangrijke onderwerpen en verschillende doelgroepen biedt een breed palet aan mogelijkheden. Zo kunnen we bijvoorbeeld jeugdactiviteiten, exposities, evenementen of sportactiviteiten organiseren.’

Ebbinge werpt een trotse blik op het landgoed. ‘Ik kan hier echt van genieten,’ verzucht ze. ‘Dit is gewoon mijn werkplek.’