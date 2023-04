Citymarketeer Leek is klaar voor Mode & Trends dagen

‘Winkeldorp Leek is een beleving’

Leek heeft een nieuwe Citymarketeer: Johan Lindeman. Met zijn uitgebreide ervaring, prettige brutaliteit en nieuwsgierige karakter is Johan de ideale kandidaat om Leek verder op de kaart te zetten en het dorp te verbinden met de omgeving. Johan heeft als doel om een samenhangend evenementen- en activiteitenprogramma voor Leek te creëren, met kwaliteit, verbinden, onderscheiden en zichtbaarheid als belangrijkste kernwoorden.

Tijdens zijn voorzitterschap bij Podium Nienoord sprak Johan geregeld met ondernemers en de gemeente. Voormalig burgemeester Berend Hoekstra zag om deze reden in Johan de geschikte kandidaat om de nieuwe Citymarketeer van Leek te worden. Het programma zal niet beperkt blijven tot de winkeliers en horecagelegenheden, maar zal verschillende evenementen, activiteiten en locaties met elkaar verbinden om Leek op de kaart te zetten en meer zichtbaarheid aan het dorp te geven. Hij woont al ruim 35 jaar in Leek en is dus geen onbekend gezicht. Johan was onder andere de drijvende kracht achter Sunday at the Park, een succesvolle evenementenreeks die inmiddels een vaste waarde is in Leek. Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers heeft hij Podium Nienoord weer op de kaart weten te zetten en geniet Leek al enkele jaren van de Grunn en Sunday edities. Van donderdag 30 maart tot 1 april zijn de Mode & Trends dagen in Leek, een uitgelezen kans voor Johan om kennis te maken met de ondernemers en bezoekers. ‘Het publiek maakt deze dagen kennis met de nieuwste collectie mode en kan gebruik maken van verschillende activiteiten voor jong en oud.’ De nieuwe citymarketeer is overtuigd van de kracht van open en eerlijke communicatie en heeft de drive om mensen samen te laten werken. ‘Winkelen en verblijven in Leek moet meer dan een beleving worden’, aldus Johan. ‘Als je in de agenda kijkt dan zie je dat er altijd wel wat te doen is in Leek. Maar die verschillende activiteiten profiteren nog onvoldoende van elkaar. Als je dat beter op elkaar afstemt dan hebben zowel ondernemers als het publiek daar voordeel van.’ De citymarketeer vertegenwoordigt het Promotie Platform Leek, een overkoepelende organisatie die tot doel heeft om de promotie van Leek in de breedste zin van het woord te bevorderen en de samenwerking tussen verschillende partijen te optimaliseren. ‘We zouden graag een samenwerking willen zien met de Handelsvereniging Leek en Volksvermaken Leek Nietap.’ Hierbij is beleving het sleutelwoord. Door goed te luisteren naar wat er speelt, kan Johan sturing geven waar nodig. ‘Wij willen zoveel mogelijk initiëren en zo weinig mogelijk organiseren.’ Deze aanpak draagt bij aan de onderlinge verbondenheid van de verschillende ondernemers en organisaties in Leek en omgeving. Het bestuur van Promotie Platform Leek is verheugd over de toevoeging van Johan Lindeman en ziet uit naar de impact van zijn werk. Volgens hen zal zijn aanwezigheid steeds meer merkbaar worden voor zowel ondernemers als inwoners van Leek. Er staat al een mooi project in de steigers; een elektrische pendelbus die toeristen en inwoners gratis vanaf Landgoed Nienoord verschillende haltes aan laat doet in Leek. Een uniek concept waar zowel de ondernemer als het winkelend publiek van kan profiteren. Hierdoor biedt Leek het ultieme dagje uit met cultuur, gezellige winkels en heerlijke restaurants. Eind april zal de pendelbus moeten rijden.