Cliënten de Zijlen achter het stuur

TOLBERT – Cliënten van de Zijlen in Tolbert een leuke dag bezorgen, daar offerden vijf chauffeurs van Van der Velden Rioolbeheer in Groningen graag hun vrije zaterdag voor op. In een colonne van twee vrachtwagens en drie grote bussen reden ze vanaf de van Panhuyslaan in Leek door de provincie. Lammert van der Veen, medewerker bij Van der Velden: mijn vriendin werkt bij de Zijlen. Een van haar cliënten spaart miniatuurauto’s. Toen ik dat op mijn werk vertelde, kwam iemand met het idee om naar de Zijlen te rijden. Ze mochten meerijden, achter het stuur, op knoppen drukken.