Clubkampioenschappen bij Golfclub Holthuizen

RODEN – Een beetje bijzonder was het wel, een clubkampioenschap dat niet in één weekend kon worden afgerond en waarvan de halve en hele finales 3 weken na de eerste 2 rondes moesten worden gespeeld. Maar dat was nu eenmaal het geval met de clubkampioenschappen Matchplay bij Golfclub Holthuizen, op 11 september. Op zaterdagochtend waren er de halve finales. Bij de heren wonnen Harry Oolders en Sjon Troudes die, bij de dames drongen Annemarie Smith en Annemarie van Dijken (beiden uit Roden) door tot de finales.

Na een lunchpauze mochten de finalisten weer starten. De middag begon met een forse regenbui, maar daarna klaarde het op en liet de zon zich zelfs af en toe zien. Harry en Sjon speelden beiden goed, maar bij Harry begon het echt te lopen toen hij een putt van 12 meter maakte. De voorsprong gaf hij niet meer uit handen. Op hole 15 werd de wedstrijd beslist in het voordeel van Harry Oolders uit Roden. Bij de dames had Annemarie Smith al gauw een voorsprong van 3 gewonnen holes. Anne-Marie van Dijken bood goed partij en wist de voorsprong in te krimpen tot 2 slagen. Helaas sloeg zij op hole 16 met haar tweede slag een bal buiten de baan. Annemarie Smith won de hole en daarmee de wedstrijd. De clubkampioenschappen van dit seizoen op de grote baan zijn hiermee allemaal afgerond. Rest alleen nog het par 3 clubkampioenschap in het weekend van 2 en 3 oktober.