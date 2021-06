Clubkampioenschappen strokeplay bij golfclub Holthuizen

RODEN – Afgelopen weekend vonden de clubkampioenschappen strokeplay plaats bij golfclub Holthuizen in Roden. Het was mooi weer en de greenkeepers brachten de baan in topconditie. Daarnaast was het prettig dat vanaf zaterdag de meeste Coronamaatregelen niet meer nodig waren. Zo hoefden deelnemers geen mondkapjes meer te dragen in de gebouwen en was er een gewone prijsuitreiking en nazit.

Maar liefst 36 heren en 8 dames verschenen zaterdagochtend aan de start en zij hadden er overduidelijk zin in. Dat was niet verwonderlijk, aangezien deze clubkampioenschappen het hoogtepunt zijn van het golfseizoen. De deelnemers speelden eerst 18 en daarna nog eens 9 holes op zaterdag, waarna op zondag nog eens 18 holes volgden voor de mensen die de ‘cut’ haalden.

Bij de dames won Annemarie Smith uit Roden het kampioenschap, gevolgd door Anne-Marie van Dijken. Harry Oolders kwam bij de heren als winnaar uit de bus. Thomas Labberton eindigde hier als tweede. De winnaars ontvingen bloemen, tegoedbonnen en warme woorden van de wedstrijdleiding en na afloop was het nog lange tijd gezellig als vanouds op het terras van Brasserie Holthuizen.