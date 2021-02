Code oranje organiseert online thema-avond over mijnbouwschade

REGIO – Op 22 februari aanstaande organiseert Code Oranje een online thema-avond over omgekeerde bewijslast bij mijnbouwschade. De bijeenkomst start om 19:30 en duurt tot 21:00 uur.

Tijdens de thema-avond wil Code Oranje dieper ingaan op wat er in Drenthe geleerd kan worden van de situatie in Groningen. Het resultaat wordt dan naar Den Haag gebracht, zodat er vanuit de landelijke politiek kan worden gezorgd voor betere bescherming van inwoners.

Als er schade aan woningen ontstaat als gevolg van gaswinning of gasopslag, moet een huiseigenaar bewijzen dat die schade is veroorzaakt door de mijnbouw. In de provincie Groningen is die bewijslast omgekeerd: daar moet de mijnbouworganisatie aantonen dat de schade niet is veroorzaakt door de mijnbouw/gaswinning. Dat wil Code Oranje ook voor Drenthe en andere provincies waar kleine gasvelden worden geëxploiteerd.

Voor de bijeenkomst heeft Code Oranje Henk Koekkoek en Jeannette van der Velde bereid gevonden als spreker deel te nemen. Henk Koekkoek is jurist en fractievoorzitter van Lijst Groen Noorderveld . In de gemeenteraad is Koekkoek woordvoerder mijnbouwschade en hij maakt deel uit van de klankbordgroep gasopslag van de gemeenteraad. Jeannette van der Velde is voorzitter van de stichting GAS DrOVF.

Beide sprekers delen tijdens deze sessie hun kennis en ervaring en geven nuttige tips. Code Oranje begeleidt vervolgens het gesprek tussen sprekers, inwoners en betrokken organisaties. De oogst van deze dialoog neemt Code Oranje mee naar Den Haag.

Een livestream van deze online vergadering is via Facebook voor iedereen te volgen en via dit kanaal kan ook gereageerd worden op het gesprek:

https://www.facebook.com/events/1537742599950053