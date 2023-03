Coen de Jonge houdt lezing over Simon Carmiggelt

LEEK – Nutsdepartement Vredewold organiseert op donderdag 30 maart om 14.30 uur een lezing over de schrijver Simon Carmiggelt. Coen de Jonge uit Peize vertelt over deze gevierde auteur in dorpshuis De Til aan de Tolberterstraat 36 in Leek.

Simon Carmiggelt (1913-1987) was jarenlang een van onze meest gelezen auteurs. Hij stond bekend als humorist, door zijn zogenaamde ‘Kronkels’ in Het Parool, maar ook door zijn vele tv-optredens. Ook werden zijn teksten dankbaar gebruikt door cabaretiers als Wim Sonneveld en Wim Kan. Hij schreef echter een tijdlang ook gedichten, en zijn stukken werden later uiterst melancholiek. Hij kon soms heel woedend worden, had een flinke rol in het verzet, was een ietsepietsje ijdel, had een kolossaal geheugen en zag vaak scherp de dwaasheid en absurditeit in dingen die de meeste mensen normaal vinden. Daarbij kwam een talent om diep te kunnen luisteren naar andere mensen. Maar hij wilde ook graag optreden en gezien worden. Coen de Jonge belicht zal Simon Carmiggelt van verschillende kanten: zijn werk, zijn leven, zijn optredens, zijn stijl en erfenis. Ook laat hij enkele illustratieve video’s zien en geeft hij aandacht aan de muziek in het werk van de schrijver. De hoofdvraag zal zijn: waarom wordt Carmiggelt nog zo weinig gelezen, terwijl zijn invloed nog best groot is? De entree voor niet-Nutleden is 10,- euro. (Foto:: Nationaal Archief)