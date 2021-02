Coffee & snert to go bij Onder de Linden

RODEN – Wandelaars die genieten van het heerlijke winterweer kunnen bij Hotel Onder de Linden in Roden even een pitstop maken. De hele week staan Janet en Dylan klaar met zelfgemaakte snert, warme chocomelk, koffie en andere heerlijkheden voor de lekkere trek. Zeg nou zelf, wandelen met een gevulde maag is wel zo fijn toch? En bovendien steun je er een ontzettend goed doel mee. Want wat hebben ze het moeilijk, de horecaondernemers. ‘We zijn bijna helemaal uitgekleed’, zegt Janet die de benarde situatie ook letterlijk in beeld brengt. Echtgenoot Anton Hamstra poseerde voor het plaatje in onderbroek op de ski’s en Janet waagde zich heel dapper in bikini in de sneeuw.