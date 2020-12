College aan zet voor reddingspoging middelbare school

Raad van Noordenveld

Het was een bijzondere week. Niet alleen vanwege de knieval (wat heet!) van Forum voor Democratie of de dood van misschien wel de grootste voetballer ooit, ook vanwege het nieuws omtrent de aanstaande sluiting van de middelbare school in Norg. Politieke partijen (zowel lokaal als regionaal) trekken aan de bel. Maar het doek voor de pittoreske middelbare school lijkt te gaan vallen.

Hoe vaak ik door mijn eigen broer in de container op het schoolplein van de middelbare ben gegooid, durf ik niet eens met zekerheid te zeggen. Ik was een brugpieper, hij deed examen en had blijkbaar zoveel tijd over dat hij samen met zijn maten mij zowat op ieder onbewaakt moment in de grijze bak kieperde. En dan was er nog die keer dat ik aan een t-shirt aan het ijzeren hek ben gehangen, waar ik toch al gauw een kwartier mocht vertoeven. En ik zie nog hoe mijn goede vriend, die een jaar hoger zat, iedere pauze onder de lage bankjes werd geschoven om zijn bammetjes daar te verorberen. Vaste prik was het. Het klinkt misschien niet zo, maar het zijn fijne herinneringen aan een fijne school, waar iedereen elkaar kende. Dat kwam niet in de laatste plaats door het relatief lage aantal leerlingen. Toen ik na drie jaar naar Assen moest om daar mijn middelbare schoolcarrière af te sluiten, was de overgang dan ook groot. Het beviel me eigenlijk voor geen meter.

Nu gaat de school in Norg dus sluiten. Het onderwijs is te aantrekkelijk geworden. Dat maakt dat leerlingen uit Assen massaal naar Norg komen, om daar te genieten van het bijzondere onderwijs wat er gegeven wordt. Volgens Zweeds model wordt er maatwerk geleverd. Dat ziet men in Assen dus ook, waardoor ouders hun kinderen liever naar Norg zien fietsen, dan dat ze de leerlingen naar Quintus of Penta sturen. Voor het Dr. Nassaucollege is dat bezwaarlijk, want ze zitten met een spiksplinternieuw Quintusgebouw. Daar moeten natuurlijk wel genoeg leerlingen naartoe gaan.

En zo krijgt locatie Norg de rekening gepresenteerd. Het bestuur ziet liever dat de kleine school verdwijnt, dan dat de grote locaties het met minder leerlingen moeten doen. Jammer voor de leerlingen uit Norg en voor de leefbaarheid in het dorp, maar daar heeft zo’n schoolbestuur geen enkele boodschap aan. Mooi dat de Noordenveldse VVD en de Drentse JOVD aan de bel trekken, maar het college van Noordenveld gaat deze beslissing hoogstwaarschijnlijk niet omdraaien. Al zou dit hét moment zijn voor de burgemeester en wethouders om te laten zien of ze politieke zwaargewichten zijn. Ga in gesprek met het bestuur, maak duidelijk hoeveel waarde er in Norg wordt gehecht aan de school en verwijs de plannen naar de voor mij welbekende grijze container op het schoolplein. En mochten ze niet luisteren? Hang ze aan een t-shirt op aan het ijzeren hek! Na een kwartier piepen ze wel anders!

