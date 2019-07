College bezoekt Hoorn Aspegerges in Huis ter Heide

HUIS TER HEIDE – Het seizoen mag dan officieel alweer ten einde zijn, het hield het college van Noordenveld niet tegen om even een kijkje te nemen bij Hoorn Asperges. Het bedrijfsbezoek Huis ter Heide – onder heerlijke omstandigheden – werd als zeer nuttig ervaren. Op de aspergeboerderij nabij Veenhuizen worden sinds 1992 asperges geteeld. Het bedrijf is in 2012 overgenomen door Hermen en Jacolien Hoorn. De asperges (en aanverwante producten) worden tijdens het seizoen verkocht in de eigen boerderijwinkel, op diverse verkooppunten en zijn verkrijgbaar bij lokale horeca gelegenheden. Het is een moderne onderneming die al vroeg in het voorjaar asperges kan oogsten door gebruik te maken van restwarmte van de naastgelegen biovergister. Door deze warmte door het veld te leiden kunnen de asperges 4 tot 6 weken eerder worden geoogst.