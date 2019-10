College Noordenveld op bezoek bij Cnossen en Ronostrand

NOORDENVELD – Het college van burgemeester en wethouders van Noordenveld bracht afgelopen week een bedrijfsbezoek aan twee bedrijven uit de recreatiebranche. Allereerst ‘meerden’ ze aan bij Vakantiepark Cnossen aan het Leekstermeer. Het familiebedrijf biedt verschillende recreatiegelegenheden in de vorm van een restaurant, een camping met vakantiehuizen, bootverhuur en verscheidene wateractiviteiten. Cnossen Leekstermeer is gelegen in het natuurgebied De Onlanden aan het leekstermeer. Deze combinatie biedt vermaak voor wandelaars, fietsers en watersporters. Later op de middag bracht het college een bezoek aan het Ronostrand in Een. Dat bedrijf startte in de jaren ’70 met een camping. Sinds die tijd is het Recreatiecentrum uitgebreid met een recreatieplas, vakantiehuizen en een terras. Het reduceren van de CO2 uitstoot is één van de peilers van het recreatiecentrum. De door snoeihout gevoedde houtkachel die het water en de verwarming verwarmd en de zonneboiler dragen bij aan de CO2 reductie op het bedrijf.