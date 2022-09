College onder de indruk van technologische hoogstandjes in Roden

RODEN – Het is een traditie in Noordenveld. Eén keer per jaar bezoekt het college bedrijven in de gemeente Noordenveld. Afgelopen woensdag kregen IMDS, Harkboot, de Health Hub en Equans een bezoekje van burgemeester Klaas Smid, wethouders Jos Darwinkel en Alex Wekema en Dina Boonstra, directeur van de NOM. De club werd vergezeld door Maxim Romashuk, beleidsmedewerker Economische Zaken, Bas de Jager, parkmanager Ondernemers Contact Noordenveld (OCN) en Jan Mulder, bestuurslid van OCN.

Het bezoek begon bij IMDS in Roden. De regio Groningen-Assen onderscheidt zich met een sterk medisch technologisch cluster. Roden is één van de drie kernen waar deze bedrijven geclusterd zijn. Eén van deze bedrijven is IMDS. Gevestigd in het voormalige Cordisgebouw en opgericht na het vertrek van Cordis. Ze produceren op locatie niet alleen hun katheters maar hebben ook een innovatiecentrum om nieuwe producten te ontwikkelen en maken deels hun eigen machines. Een internationale speler met ongeveer 80 werknemers en een grote groeipotentie.

Daarna was het Roder bedrijf Harkboot aan de beurt. Een echte zelfmade ondernemer. Ondernemer van het jaar 2019 en mede gefinancierd door de NOM om hun innovatieve harkmethode te ontwikkelen. Woensdag komt het Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) langs om mede te delen dat voor de harkmethode, waarmee onder andere invasieve exoten in Europese wateren bestreden kunnen worden, de Europese Norm tot stand is gekomen. Mede op basis van de ervaringen van Harkboot.nl tot stand gekomen.

Health Hub was het volgende station. Net als IMDS een vrucht van het vertrek van Cordis. Een plek waarin overheden, ondernemers en onderwijs samenwerken in de triple Helix. Hierin werken bedrijven en studenten aan innovatie in de health/medtech. Mooie successen zijn de winst van de Rabobank ondernemersprijs door ExoDevo in 2021 en Drentse startup 2022 prijs voor simCPR. Initiatieven ontsproten uit de Health Hub Roden.

EQUANS was de hekkensluiter. Het bedrijf is internationaal marktleider in technische dienstverlening. Met 74.000 medewerkers in 17 landen. In Nederland werken 5.500 medewerkers. Ze zijn gespecialiseerd in technische, innovatieve en duurzame oplossingen. Zij ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden technische installaties voor klanten waarmee de drie grote transities van nu: de energie-, industriële en digitale transitie worden versneld. Het hoofdkantoor voor Noord-Nederland zit in Roden.