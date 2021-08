Columnist Eus komt naar Peize

PEIZE _ Columnist en schrijver Özcan Akyol, beter bekend als Eus, komt begin september twee keer naar Drenthe. In het kader van de Week van Lezen en Schrijven geeft hij lezingen in Peize en Rolde. Eus is uitgenodigd door de Taalhuizen en bibliotheken in Aa en Hunze en Noordenveld om het themalaaggeletterdheid onder de aandacht te brengen. Hij is ervaringsdeskundige op dat gebied.

Ambassadeur Eus spreekt dinsdagavond 7 september in Zaal Hofsteenge in Rolde en vrijdagavond 10 september in Café Ensing in Peize.

Boeken veranderden zijn leven. Als puber had hij een hekel aan lezen. Maar toen hij als 18-jarige vastzat in het Huis van Bewaring in Scheveningen en ontdekte wat boeken met hem deden, ging er een wereld voor hem open. Eus noemt zichzelf ervaringsdeskundige op het gebied van laaggeletterdheid en werkt daarom heel bewust mee aan de Week van Lezen en Schrijven. In Drenthe is ongeveer één op de negen volwassenen laaggeletterd. Zij hebben moeite met

taal, rekenen en werken met de computer. Inmiddels heeft Eus (37) meerdere boeken op zijn naam staan, schrijft hij regelmatig columns in onder meer het Algemeen Dagblad en is hij ook bekend van diverse televisieprogramma’s. Wat taal voor hem betekent in zijn werk en persoonlijke leven, vertelt hij graag in Rolde en Peize. Beide bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen en als er tijd is, leest Eus voor uit eigen werk. Hij signeert in de pauze en na afloop van zijn optreden. Boekhandel Bruna uit Borger is 7 september aanwezig en op 10 september is boekhandel Daan Nijman uit Roden erbij zodat publiek een boek van Eus kan aanschaffen.

De lezingen van Eus zijn gratis toegankelijk. Dat geldt ook voor alle andere activiteiten in de Week van Lezen en Schrijven in Aa en Hunze en Noordenveld, zoals workshops en voorleesbijeenkomsten. “Dat is bewust gedaan om op die manier iedereen de gelegenheid te geven Eus te ontmoeten”, aldus Gemma Groot Koerkamp. Zij is vanuit de Taalhuizen in Aa en Hunze en Noordenveld betrokken bij de organisatie van de lezingen. “Eus is een rolmodel en wij denken dat hij veel mensen kan inspireren

met taal aan de slag te gaan. Daarvoor moet je zo min mogelijk drempels opwerpen.” Meer informatie over de lezing van Eus en alle andere activiteiten van de Week van Lezen en Schrijven staat vermeld op de website van de bibliotheken Roden en Gieten. Daarbij geldt: vol is vol en aanmelden vooraf is noodzakelijk (zie www.bibliotheekroden.nl/agenda en www.bibliotheekgieten.nl/agenda ). (Fotorechten: Bob Bronshoff)