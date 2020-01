Commissaris van de Koning onder de indruk van Loonbedrijf Stuut

ZEVENHUIZEN – Commissaris van de Koning René Paas bezocht afgelopen week, samen met het college van de gemeente Westerkwartier, het loonbedrijf Lucas Stuut in Zevenhuizen. Aldaar was Paas onder de indruk van het innovatieve bedrijf. Zo zijn ze druk bezig met het bieden van stageplaatsen en hebben ze een goede band met AOC Terra en Abiant. Verder zijn ze bezig met precisielandbouw. Docent en kennismanager Benny Rijzebol vertelde het bezoek hier over tijdens een korte gastles. Na afloop van die les was er een rondleiding. Zowel Paas als het college keken hun ogen uit in Zevenhuizen.