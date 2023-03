Concert in Dorpshuis De Schans

EEN – Op zaterdag 18 maart is er in MFA De Schans een concert van KCMV Excelsior – De Bazuin. Niet alleen zij zullen een optreden verzorgen, ook het Shantykoor uit Lieveren staat deze avond in het dorpshuis op de planken. Het begint om 19.30 en de toegang is gratis.

‘Hoewel het concert te boek staat op het affiche als een Donateursconcert, is natuurlijk iedereen welkom, dat spreekt van zelf.’ Dit zegt Albert Lammert Berends. Promotie van het concert is hem op het lijf geschreven. Al meer dan 60 jaar is hij betrokken bij de muziekvereniging. En dat altijd bij muziekvereniging De Bazuin uit Een. In 2022 bestond de muziekvereniging precies 110 jaar. ‘Al past hier enige bescheidenheid,’ vertelt hij. ‘Onze samenwerkingsvereniging KCMV Excelsior bestaat al meer dan 120 jaar en heeft het predicaat Koninklijk. We zijn samengegaan 2015. Een verbintenis die tot op de dag van vandaag succesvol mag worden genoemd.’

Het geheel staat deze zaterdagavond onder leiding van dirigente Petra Rodenboog. Er zal een breed en gevarieerd programma worden aangeboden. ‘Liederen en muziekstukken die mensen tegenwoordig aanspreken, een medley van de popgroep Queen zal niet ontbreken als ook een tweetal muziekstukken die KCMV Excelsior – De Bazuin vanuit hun christelijke grondslag van oudsher altijd al gebracht hebben. ‘Daarnaast gaan we ook samen met het Shantykoor Lieveren een lied brengen. We zijn aan het oefenen om het Eener Volkslied in te studeren.’

Albert Lammert Berends hoopt dat veel publiek de weg zal weten te vinden naar het dorpshuis. ‘100 man in de zaal, daar gaan we voor.’