Concert Vocalin Drenthe in Roden

RODEN- Zaterdag 18 maart om 20:00 uur wordt er in ‘Op de Helte’ aan de Touwslager 125 een klassiek concert gegeven. Op het programma staan de Messe Solennelle, Pater Noster en een duet uit de opera Mireille van Charles Gounod. Dit wordt samen met het Ensemble Conservatoire en de solisten sopraan Judith Sportel, tenor Aart Mateboer en bas Joep van Geffen uitgevoerd. De muzikale leiding is in handen van dirigent Roelof Bosma.

Tussen componist Charles Gounod en schilder Vincent van Gogh zijn diverse dwarsverbanden te leggen. In de brieven van Vincent aan zijn broer Theo komt de verbinding tussen de muziek van Gounod en de schilderijen van Van Gogh regelmatig aan de orde. De concerten van Vocalin Drenthe hebben altijd een bijzonder karakter. Deze keer maakt u een muzikale reis met prachtige muziek door groot koor en orkest. De kaartverkoop € 18, – is online via www.vocalindrenthe.nl

Ook aan de kerk zijn kaarten te koop.