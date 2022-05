Concours hippique, kermis, Kleintje Mokum, braderie én een paardenmarkt

‘Kleintje’ belooft een ouderwets feestje

RODEN – Eén ding staat als een paal boven water: Kleintje Rodermarkt gaat één groot feest worden. Dat beloven Volksvermaken-voorzitter Lammert Kalfsbeek en de Roder horecaondernemers. Vier dagen lang staat ‘de parel van het noorden’ in het teken van de paardensport, livemuziek en gezelligheid op straat en natuurlijk elkaar weer live ontmoeten! En: er is voor het eerst sinds 1935 weer een paardenmarkt in het dorp. Van 25 tot en met 29 mei gaan alle remmen los in Roden.

Lammert Kalfsbeek is er zeker van: het gaat een ouderwets feestje worden. Het Volksvermakenprogramma is ten opzichte van voorgaande edities van Kleintje Rodermarkt niet veel veranderd, op de toevoeging van een Autopuzzelrit na, maar dat is ook helemaal niet nodig, vindt de voorzitter. Het programma staat als een huis en heeft voldoende ingrediënten voor een mooi feest. De voorbereidingen op het Evenemententerrein zijn inmiddels in volle gang. Daar wordt donderdag het fameuze het 76e Concours Hippique gehouden, zaterdag worden de ponywedstrijden verreden en zondag staan traditiegetrouw het Tuigpaardenconcours en de men-wedstrijden op het programma. ‘Zaterdag zijn er ook de bixie-wedstrijden, wedstrijdjes voor de allerjongste jeugd, bedoeld om kinderen een beetje vertrouwd te maken met de paardensport.’ Ook is er een strodorp met een gezellige fair waar standhouders hun (lifestyle)producten aanbieden in de verschillende pagodetenten op het terrein. Op het horecaplein is het goed toeven: er is muziek én catering. Voor de liefhebbers: donderdagmiddag staat Marco Schuitmaker op het plein.

Of de geplande vuurwerkshow op zaterdag doorgaat is nog niet helemaal zeker, zegt Kalfsbeek. ‘Dat heeft alles te maken met de droogte van de afgelopen maanden. Als er genoeg regen is gevallen om het veilig te kunnen organiseren gaat het door, is dat niet het geval, blazen we het af. Zodra er een besluit is gevallen, maken we dat direct bekend.’ Verder op het programma: vier dagen lang kermis op de Brink, de grote braderie op donderdag, eveneens op donderdag wegens het succes van vorig jaar de Autopuzzelrit, op zaterdag is er Amsterdamse gezelligheid in het centrum met Kleintje Mokum en op zondag kan iedereen die wil op de fiets springen om mee te doen aan de Familie fietstocht. Ook is er dan een Oldtimer tractorendag. ‘Tussen de 35 en 40 oude tractoren vertrekken om 12:30 vanaf het Nijlandspark voor een tochtje van 20 kilometer door de omgeving. Rond 14:00 uur komen de oldtimers aan op de Brink waar ze bewonderd kunnen worden door het publiek.’ Lammert belooft het. ‘Het wordt een Kleintje als vanouds. Zoals het altijd geweest is.’

Horeca pakt uit met artiesten

De Roder horeca zoeken de samenwerking tijdens Kleintje Rodermarkt. Zo hebben Bart de Vries van het Wapen van Drenthe en Monique Roossien van Mo’s Café samen een podiumwagen met de nodige artiesten geregeld. Donderdag, vrijdag en zaterdag is er livemuziek op straat. ‘We zitten tegenover elkaar. Dan ligt het voor de hand om samen de muziek te organiseren zodat we er een gezellig feestpleintje van kunnen maken’, zegt Bart de Vries. Donderdag en zaterdag begint het feest vanaf drie uur, vrijdag vanaf 20:00 uur, weet Mo die alle artiesten heeft opgetrommeld. ‘Het wordt een leuke mix van Nederlandstalige en Engelstalige muziek. We hebben er zin in. Iedereen is weer toe aan een gezellig feest.’

Paardenmarkt

Ook de Pompstee, Onder de Linden en ’t Olle Posthoes hebben de koppen bij elkaar gestoken. De drie horeca-etablissementen hebben Melissa Smilda en haar vader Zweitse Smilda gestrikt op de podiumwagen, net als de populaire accordeonist Daniël Metz. Op zondag is het tijd voor boerenrock, weet Albert Ananias. De Peizer band ‘Hai dat weer’ staat namelijk op de podiumwagen op de Brink. ‘Een absolute sensatie’, noemt Albert het. Maar de allergrootste sensatie is toch wel de paardenmarkt op zaterdag. Die werd namelijk voor het laatst gehouden in 1935. En daarvoor in 1933, 1922 en 1912. Volgens Albert kunnen er maar zo eens tussen de twee en de driehonderd paarden en pony’s naar Roden komen. Een strook die loopt van de Brink tot aan het evenemententerrein wordt in ieder geval afgezet voor de viervoeters, weet de kroeghouder te melden. ‘De historische paardenmarkt komt terug. En reken er maar op dat dit het begin is van een nieuwe traditie.’

Gerard Uiterwijk van de Pompstee is ook blij dat alles eindelijk weer kan en mag. Hij heeft op Hemelvaartsdag een fantastische line-up neergezet. John de Bever (Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht), Django Wagner en Ammar komen speciaal voor ‘Kleintje’ naar Roden. ‘En zaterdag hebben we Jetset. Een mooi programma. Nu nog mooi weer!’