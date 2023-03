Conferentie Brave2Bloom: Combinatie van business en kunst in Tallinn

De eerste Brave2Bloom (B2B) conferentie wordt gehouden in Tallinn, Estland op 3 en 4 april 2023, met top business experts en artiesten van wereldklasse die samenkomen om deelnemers te inspireren en hun ondernemerskansen te vergroten. De conferentie is bedoeld om het bedrijfsleven en de kunst te combineren en de deelnemers te voorzien van bewezen instrumenten en technieken om hun creativiteit en bedrijven te laten groeien en bloeien, wat er ook gebeurt.

De conferentie wordt gekenmerkt door een unieke opzet waarbij bezoekers knowhowtoespraken van goeroes uit de bedrijfssector in ontvangst kunnen nemen op het “Grow”-podium, live optredens en masterclasses van kunstenaars kunnen meemaken op het “Bloom”-podium, en inspirerende voorbeelden van duurzame kracht onder crisismensen kunnen ontmoeten op het “Courage”-podium. Onder de aangekondigde deelnemers bevinden zich organisaties als Carer Women Initiative, Gucci, Chloe, IKEA, Petcube en Spend with Ukraine, evenals kunstenaars Krisán Kövér, John Elsgeest en Lesia Romaniuk.

De B2B-conferentie gelooft dat de symbiose van business en kunst niet verwarrend maar verrijkend is, aangezien beide veel van elkaar kunnen leren, vooral tijdens de drastische veranderingen waarmee alle industrieën momenteel worden geconfronteerd. Bedrijven hebben behoefte aan creativiteit en inspiratie, terwijl kunst behoefte heeft aan structuur en technologie. Beide moeten groeien en bloeien.

Naast de gedrevenheid en schoonheid van de conferentie zet B2B zich in voor hogere doelen zoals milieu- en sociale verantwoordelijkheid, gendergelijkheid, het aanmoedigen van ondernemerschap onder vrouwen en duurzame bedrijfsmodellen. Het evenement is een initiatief van de Oekraïense ondernemer Khrystyna Didukh, met als doel de wederopbouw van Oekraïne en de ondersteuning van de Oekraïense bevolking.

Wie zich geen ticket kan veroorloven, maar wel een groot verlangen heeft om de conferentie te bezoeken, kan een motivatiebrief schrijven via de webpagina van de conferentie, en B2B zoekt het uit. Daarnaast kunnen degenen die de doelstellingen en betrokkenheid van B2B bij Oekraïne delen, gebruik maken van de optie “Doneer het als je kunt” om een impact te maken en een kaartje te kopen voor iemand die het nodig heeft en bewondert.

Het evenement staat open voor zowel fysieke als online deelname, waarbij e-tickets gedurende drie maanden toegang geven tot de conferentieverslagen. Volgens Didukh zullen de deelnemers de conferentie verlaten met het gevoel geïnspireerd te zijn om hun inspanningen naar een hoger niveau te tillen, maar bovenal zullen zij vertrekken met een plan om hun bedrijf, merk en verkoop te laten groeien en bloeien.

De conferentie wordt georganiseerd door Khrystyna Didukh, een ondernemer, probleemoplosser, consultant, mentor van Board Business, oprichter van LYSTVA (het meest technologische bloemenbedrijf in Oekraïne), en 358 FLOWER BASE (het eerste bloemenkenniscentrum in Oekraïne). Ze is ook schrijfster, e-resident in Estland en actief vrijwilliger. B2B werkt samen met UNDP en Enterprise Estonia.

De informatiepartner voor het evenement is PRNEWS.IO. Het is een online platform dat de communicatie tussen merken en hun publiek vergemakkelijkt via native mediaverhalen. Als wereldwijd distributieplatform voor persberichten stelt het bedrijven in staat hun nieuws en verhalen te delen met media, journalisten en bloggers over de hele wereld. Het platform biedt verschillende diensten, zoals het creëren van inhoud, analyse en distributie.

Volgens Alexander Storozhuk, CEO van PRNEWS.IO, “zal deze conferentie bedrijven helpen door hen te voorzien van bewezen tools en technieken om hun ondernemerskansen uit te breiden. Door het combineren van business en kunst, biedt de Brave2Bloom conferentie een uniek perspectief op hoe bedrijven te optimaliseren en de uitdagingen van de huidige snel veranderende industrieën aan te gaan”.

Voor meer informatie over de Brave2Bloom-conferentie kunnen geïnteresseerden terecht op www.brave2bloom.com of een e-mail sturen naar hello@brave2bloom.com.