Contract Sporthuis Peize ondertekend

PEIZE – Er kan weinig meer mis gaan met het toekomstige Sporthuis Peize. Afgelopen woensdag hebben de verschillende betrokken partijen het contract voor de bouw van het prestigieuze hoogstandje ondertekend. In de bestuurskamer van de voetbalclub waren wethouder Alex Wekema, vv Peize-voorzitter Harm Jan Danker, Aronoud Gils van Van Wijnen en installateur Bernard Nederhoed aanwezig om hun handtekening te zetten. Na afloop trapten de heren nog even een balletje met elkaar op het Peizer voetbalveld. Onlangs ging de raad akkoord het de extra half miljoen euro die op tafel moest komen. Het is de bedoeling dat medio september de schep de grond in gaat. Alle verenigingen in Peize kunnen gebruik maken van het complex.