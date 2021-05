Controlerende basis FC Groningen gelegd, nu verder uitbouwen

GRONINGEN – Afgelopen woensdag verloor FC Groningen met 1-0 van FC Utrecht, waardoor het werd uitgeschakeld in de play-offs voor een ticket voor de voorronde van de Conference League. Negentig minuten lang gaf de ploeg van trainer/coach Danny Buijs vrij weinig weg, maar creëerde het zelf ook amper mogelijkheden. Dat is echter niet vreemd, als je kijkt naar het verloop van dit seizoen. De Trots van het Noorden had het in het gros van de gespeelde wedstrijd altijd prima voor elkaar. Verdedigend stond het bijna altijd goed, maar aanvallend was er te weinig creativiteit. Afgelopen seizoen is de verdedigende, controlerende basis gelegd. Als FC Groningen een aantal sterkhouders kan behouden, kan het voor komend seizoen verder uitbouwen.



Met compact en verdedigend voetbal wist FC Groningen het alle ploegen ontzettend lastig te maken dit seizoen. In de verdediging en op het middenveld had de Trots van het Noorden de zaakjes goed voor mekaar en dat was voornamelijk te danken aan Ko Itakura en Azor Matusiwa. Verdedigend zetten zij hun medespelers neer, waardoor andere ploegen er niet doorheen kwamen. Ook opbouwend waren zij de sterkste namen. De spelers hadden altijd goed overzicht en wilden FC Groningen laten voetballen. Echter was dat niet altijd mogelijk, omdat in de voorste linie niet de juiste personen konden worden bereikt. FC Groningen miste vanaf de eerste speelronde creativiteit voorin. Het was te hopen dat Patrick Joosten en Alessio Da Cruz zich in de loop van het seizoen verder zouden ontwikkelen, maar op een paar speldenprikjes na, hebben we dat helaas nooit mogen zien.



In de voorhoede stond Jorgen Strand Larsen veelal op een eilandje. De spits van de Groningers, die toch nog negen keer wist te scoren, werd vaak niet op de juiste manier bereikt door zijn ploeggenoten. En dat was juist het grote probleem. Voorin ging er te vaak te veel mis bij de Groningers, waardoor en in de meeste duels amper kansen werden gecreëerd. In totaal maakte de Trots van het Noorden dit seizoen veertig doelpunten; alleen RKC Waalwijk en ADO Den Haag scoorden minder. Tegelijkertijd kreeg de ploeg van Buijs ook maar 37 goals tegen. Alleen Ajax, AZ en Feyenoord kregen minder doelpunten om de oren.



Verdedigend had FC Groningen het dus goed voor mekaar, maar aanvallend bracht het te weinig. Het winnen van wedstrijden begint echter bij een goede verdediging. Het is nu zaak voor Buijs om de controlerende basis, die de Trots van het Noorden afgelopen seizoen heeft gelegd, verder uit te bouwen. Hierbij is het wel van belang dat een aantal sterkhouders blijft. Mochten Itakura en Matusiwa ook volgend seizoen in het groen en wit van FC Groningen schitteren, ligt er echt iets moois in het verschiet. Buijs kan voortborduren op de huidige tactiek en met het aantrekken van iets meer creativiteit kan er ook naar voren worden gevoetbald. De Groningers proberen het onder Buijs nu al een aantal seizoenen vanuit een opbouwende tactiek. Dit voetbal ontwikkelt zich steeds meer en daar kan de Trots van het Noorden volgend voetbaljaar ook in aanvallend opzicht de vruchten van plukken.



Duidelijk is wel dat er deze zomer het een en ander bij FC Groningen gaat gebeuren. Fledderus gaat er ongetwijfeld alles aan doen om, naast de huidige versterkingen, nog wat creativiteit binnen te halen. Echter zijn er ook verschillende (basis)spelers die gaan vertrekken. Zo lijkt Da Cruz Groningen alweer te gaan verlaten en is het van belang ook alvast een alternatief te vinden voor Joosten. Voor menig voetballiefhebber is het te hopen dat Arjen Robben er nog een jaartje aan vast plakt en dat ook Tomas Suslov nog even bij de FC blijft. Eerstgenoemde is natuurlijk voor iedere ploeg een meerwaarde, maar ook Suslov zou komend seizoen echt kunnen doorbreken. Het afgelopen voetbaljaar heeft hij al het een en ander laten zien, maar volgend seizoen kan hij zeker een van de belangrijkste spelers van FC Groningen worden.