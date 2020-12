RODEN – Cor Keers uit Roden schreef een vuistdik boek over zijn levenservaringen in het licht van zijn geloof. In zijn studie over zingeving vertelt Cor Keers (1944) openhartig over zijn leven, over zijn successen en zijn nederlagen. Hij schrijft over zijn gang door de psychiatrie als patiënt, worstelend met psychosen. Met voorbeelden uit de psychologie, theologie en filosofie laat hij zien hoe hij zin geeft aan zijn leven. Het boek is een uitnodiging zelf na te denken over de zin van het leven.

In dit pittige boek zorgt zoon Joost Keers met kleurige illustraties voor een goede tegenhanger met humor, ironie en speelsheid bij elk hoofdstuk.

Cor Keers schreef tien jaar aan het boek. Hij verbindt bijbelteksten met zijn onstuimig leven dat inmiddels in rustiger vaarwater terecht is gekomen.

Het boek is te koop bij Cor Keers in Roden en bij Ter Verpoozing in Peize. Het boek telt 386 pagina’s en kost 27,50 euro. Gerard Stout, eigenaar van uitgeverij Ter Verpoozing, prijst het boek van harte aan en spreekt over een goed cadeau voor de feestdagen.