Corona gooit roet in het Marumer eten, maar wat in het vat zit verzuurt niet!

MARUM – Eigenlijk zijn dit dé fietsmaanden. En dat geldt niet in de laatste plaats voor de leden van ATB Marum, die op allerlei gebieden druk bezig zijn. Maar het coronavirus maakt dat die plannen toch nét even anders moeten worden uitgevoerd. Hoog tijd voor een update vanuit het Marumse. Want stilzitten staat niet in het woordenboek van de fanatieke club fietsers.

Geen officiële seizoenstart, geen Start2Bike, geen instroomgroepen, geen HIIT en geen weekend weg; zomaar een greep uit de activiteiten die niét doorgaan bij ATB Marum. Het is een streep door de rekening, beaamt ook voorzitter Manuel Neef. ‘Maar ondertussen doen we rustig door’, belooft hij. Dat wil zeggen: de aanleg van de ATB-route vordert gestaag. De eerste lus is klaar vanuit de parkeerplaats bij de Heerlijkheid loopt de route achter de aula langs alwaar de eerste singletracks beginnen en gaat dan richting Trimunt. Halverwege augustus wordt er bijvoorbeeld gestart bij het Coendersbos in Nuis. Maar eerst komt er volgende week een stuk bij van Talud Postdijk bij de A7 richting Marum. ‘Dan hebben we een mooi rondje waarop al gefietst kan worden’, zegt Neef.

‘Na de zomervakantie gaan we dan verder’, vervolgt hij. ‘We hebben weliswaar enige achterstand opgelopen door de coronacrisis en het feit dat we rekening moesten houden met het broedseizoen, maar we kunnen straks de aansluiting maken richting o.a. De Wilp en het Coendersbos. De route wordt in totaal ruim dertig kilometer.’

De route is een verademing. Jarenlang fietsten de mountainbikers illegaal over de paden waar ze ook de motoren, ruiters en wandelaars tegenkwamen. Dat is nu verleden tijd. In samenwerking met de gemeente Westerkwartier, Staatsbosbeheer, stichting Groninger Landschap, de grondeigenaren en andere externe partijen, is er een prachtige route uitgezet die ondertussen de overlast moet verminderen.

Ondertussen zitten de leden van ATB Marum al wel weer op fiets. Echte trainingen zijn er niet, maar individueel en in kleine groepjes kan er gelukkig heel wat worden gedaan. ‘We hebben een recreatieve en een sportieve groep. Verder hebben we nog een HIIT groep’, zegt Neef. HIIT staat voor High Intensity Interval Training. Deze vorm van training is bedoeld om mensen in een relatief korte trainingstijd, veel te laten doen. Doel hierbij is om prestaties te verbeteren.

ATB Marum blijft ondertussen kijken naar nieuwe mogelijkheden om de club te vergroten. Zo is er belangstelling voor een ‘racetak’. ‘Racefietsers kunnen zich naast de mountainbikers ook aansluiten op de dinsdag en donderdagavond vanaf 19:15 uur’, zegt Neef. ‘Op zondag gaan zij om 9:00 uur standaard fietsen. Zij kunnen zowel zelfstandig als in kleine groepen de weg op.’

Verder biedt ATB Marum haar leden in de winter een voordelig abonnement aan bij sponsor Club Fysiek in Marum, zodat zij zich zeker niet hoeven te vervelen. Men kan dan met spinning en andere groepslessen meedoen. Eén van de vele redenen om lid te worden van deze snel groeiende club enthousiastelingen.

Wat zit er nog in de bidon?

Wat in het vat zit verzuurt niet. Dat geldt zeker voor de activiteiten van ATB Marum. ‘In principe beginnen we in september weer met Start2Bike’, de cursus om de fijne kneepjes van het mountainbiken onder de knie te krijgen. vertelt Neef. ‘Daarbij moet natuurlijk aangetekend worden dat het afhankelijk is van hoe de coronacrisis er dan voor staat.’ Volg daarvoor de site www.start2bike.nl

Datzelfde geldt voor het uitje naar de Utrechtse heuvelrug. In het weekend van 25 tot en met 27 september gaat de club weer met minimaal 30 man naar Utrecht. Heb jij ook belangstelling? Neem dan contact op via info@atbmarum.nl.

Meer weten over één van de fanatiekste ATB-clubs van het noorden? Kijk dan snel op www.atbmarum.nl.

Wat: ATB Vereniging Marum maakt zich op voor allerhande activiteiten

Wanneer: najaar

Info: www.atbmarum.nl.