Corona in De Hoprank gooit bouwplannen niet overhoop

PEIZE – Afgelopen week werd duidelijk dat een cliënt in verzorgingshuis De Hoprank besmet is geraakt met het coronavirus. Ondertussen wordt er nog steeds druk gewerkt aan de realisatie van een nieuw gebouw in Peize. Het coronavirus zorgde tot dusverre niet voor vertraging, maar Interzorg houdt er rekening mee dat het virus voor vervelende verrassingen kan zorgen. ‘We blijven gaan voor een veilige woon- en werkomgeving.’

In maart van dit jaar startte de verbouwing van De Hoprank in Peize. Het gebouw is vervlochten met het dorp, waardoor de overkoepelende organisatie Interzorg Noord-Nederland er in 2017 voor koos om het sterk verouderde gebouw te herontwikkelen. Die herontwikkeling kwam bijna gelijktijdig op gang met de intrede van het coronavirus, maar in maart van dit jaar was er nog geen reden om de verbouw op een laag pitje te zetten. Nu het coronavirus dichterbij is en er zelfs een bewoner besmet is met het virus, kan de verbouw nog steeds doorgaan. ‘We blijven rekening houden met de impact van een besmetting en met maatregelen om een besmetting te voorkomen’, laat Elisa Eggink namens Interzorg Noord-Nederland weten. ‘Zo kunnen we geen feestje organiseren bij het bereiken van het hoogste punt van fase 1 of het plaatsen van de eerste steen in november. Ook kan het bouwbedrijf te maken krijgen met ziekte. Maar tot nu toe hebben we daar nog niet mee te maken gehad, alle hygiënemaatregelen worden goed in acht genomen. We blijven gaan voor een veilige woonomgeving voor onze cliënten en een veilige werkomgeving voor medewerkers, vrijwilligers en natuurlijk de mensen die betrokken zijn bij de bouw.’

Tot dusverre ligt de verbouw dus keurig op schema. De verwachting is dat, mocht er niets raars gebeuren, de appartementen in het voorjaar van 2022 gereed zullen zijn. Uiteindelijk wordt het hele gebouw gesloopt en herbouwd. De herontwikkeling wordt in twee bouwfases verdeeld. In maart van dit jaar werd gestart met de sloop van een helft van De Hoprank. ‘We zijn nu bezig met de bouw van 20 appartementen, de contouren hiervan zijn al goed zichtbaar, zoals bijvoorbeeld het nieuwe voorhuis. Deze appartementen worden in het voorjaar van 2021 opgeleverd en kunnen dan ook worden bewoond. Ons streven is dat de cliënten die in deze 20 appartementen komen, niet nog eens hoeven te verhuizen naar het tweede deel van de nieuwbouw. Na deze oplevering start de tweede bouwfase voor de andere 28 cliënten. Voor deze cliënten wordt eerst vervangende woonruimte gezocht’, aldus Eggink.