Corona-uitbraak Vredewold lijkt onder controle

LEEK – De corona-uitbraak die in februari plaatsvond in Vredewold Leek lijkt onder controle. Waar begin vorige week nog ruim zestig besmettingen werden gemeld, is dat sinds dit weekend anders. “We hebben geen nieuwe besmettingen geconstateerd, alleen afgelopen vrijdag nog eentje. Helaas zijn er nog wel weer twee mensen overleden die al besmet waren. Gelukkig hebben we de situatie weer aardig onder controle”, reageert bestuurder Goos Knol.

“We betreuren alle overledenen met oprechte deelneming. Voor ons is het verschrikkelijk, maar voor alle nabestaanden natuurlijk nog veel meer”, gaat hij verder.“Sommige afdelingen zijn inmiddels alweer open. In de loop van komende week en begin volgende week willen we langzaam alle afdelingen weer toegankelijk maken voor bezoek. We bekijken dit per dag, maar de omstandigheden moeten het wel toelaten.”

Ook het personeel keert langzaam terug: “Op dit moment hebben we nog zo’n twintig mensen thuis zitten. Dit waren er veel meer, maar het gaat de goede kant op. We kunnen het personeelstekort oplossen met het nodige knip-en plakwerk. Gelukkig worden we wel ondersteund door Zorgplein Noord en Handen in de Zorg voor de opvulling van het personeel.”

Afgelopen donderdag zijn bewoners op de gesloten afdeling voor de tweede keer gevaccineerd. Knol hoopt dat in de week van 15 maart alle bewoners een prik hebben gehad. “Onze meest kwetsbare groep is inmiddels voor de tweede keer geprikt, maar er zijn ook nog bewoners die nog helemaal niet ingeënt zijn. Mijn verwachting is dat binnen nu en drie weken alle bewoners minimaal één keer zijn ingeënt”, hoop Knol.

Over de oorzaak van de uitbraak kan Knol voorlopig weinig kwijt: “Door enig bron- en contactonderzoek kunnen we wel iets achterhalen, maar omdat het om zo’n grote uitbraak gaat, zegt dat niet alles. We weten ook niet om welke variant van het virus het gaat. Hierover hebben we wel nauwgezet contact met de GGD en de huisartsen. We doen er echt alles aan om het virus buiten te deur te houden. We nemen voorzorgsmaatregelen voor iedereen. Dit allemaal om te voorkomen dat een bewoner in isolatie moet. Een isolatie zorgt voor vereenzaming en dat is wel het laatste wat we willen”, sluit Goos Knol af.