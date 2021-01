Corona-uitbraak zorgcentrum De Hullen

RODEN – Na De Omloop in Norg is ook Interzorg De Hullen in Roden getroffen door een corona-uitbraak. Meerdere bewoners van het Koopmanshuus en het Schultehuus zijn besmet met het coronavirus. Ze zitten allemaal in quarantaine in hun eigen appartement, laat Lonneke van der Bergh van Interzorg Drenthe weten. ‘Een erg vervelende situatie. Je hoopt altijd dat het langs je heen gaat. Maar het is -gezien de omgeving- wel te verwachten dat je er niet aan ontsnapt. Laten we hopen dat het meevalt. Er zijn in ieder geval direct extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Voor bezoek geldt: liever niet, maar moet het toch, dan op afspraak.’ Alle besmette bewoners verblijven op dit moment in het zorgcentrum. Van ziekenhuisopname is -tot dusver- geen sprake.