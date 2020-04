Corona-update: hoe was het weekend?

REGIO – Afgelopen week was er, volgens de cijfers van het RIVM, een duidelijke afname zichtbaar wat betreft het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus. Ook het aantal coronapatiënten op de IC’s in Nederland neemt momenteel al een week dagelijks af. Een gunstige ontwikkeling. Dit betekent dat de zogenoemde ‘corona maatregelen’, die inmiddels al enkele weken van kracht zijn, na 28 april wellicht versoepeld kunnen worden. Hoe waren de ontwikkelingen afgelopen weekend? Hieronder praten we u bij.



Totaal aantal coronapatiënten

Het totaal aantal coronapatiënten in Nederland is momenteel 32.655. Toch zijn dit er naar alle waarschijnlijkheid veel meer; niet iedereen wordt getest. Zaterdag kwamen er 1140 positief geteste personen bij en zondag waren dit 1066. Er wordt sinds 6 april meer getest. De uitbreiding van het testen is bedoeld voor patiënten met een hoog risico op ernstig verloop van een coronavirusinfectie en zorgmedewerkers ook buiten het ziekenhuis. Zoals huisartsen, verpleeghuismedewerkers, medewerkers gehandicaptenzorg en thuiszorgmedewerkers die klachten hebben. Doordat echter nog steeds niet iedereen wordt getest, krijgt men een verkeerd beeld van het virus door alleen naar het totaal aantal patiënten te kijken.

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft dalen

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames in Nederland als gevolg van het coronavirus staat momenteel op 9704. Aan dit aantal het het RIVM momenteel de meeste waarde. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames neemt al geruime tijd dagelijks af, zo ook afgelopen weekend. Zaterdag meldde het RIVM 129 nieuwe ziekenhuisopnames (tegenover 156 op vrijdag) en zondag waren dit er 110. Het is belangrijk om te weten dat het aantal meldingen per dag niet het werkelijke aantal sterfgevallen of ziekenhuisopnames van de afgelopen dag is. Dit komt omdat er een vertraging zit tussen het moment van overlijden en ziekenhuisopname en de rapportage hiervan aan de GGD’en. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Afname nieuwe meldingen overlijdens

Het totale aantal overleden als gevolg van het coronavirus staat momenteel op 3684. Een heftig aantal. Nog steeds sterven er dagelijks mensen aan het coronavirus, maar ook deze toename vlakt, kijkende naar de cijfers van het RIVM, af. Afgelopen zaterdag werden er 142 nieuwe overlijdens gemeld en zondag waren dit 83. Net als bij het totale aantal patiënten geldt ook hier: dit kunnen er meer zijn. Alleen geteste patiënten worden meegerekend als ze overlijden aan de gevolgen van een besmetting.

Persconferentie

Deze week komt er meer duidelijkheid over hoe we verdergaan na 28 april. Dinsdagavond geeft Mark Rutte een persconferentie over de ‘coronamaatregelen’. In deze toespraak laat hij weten of de maatregelen versoepeld worden of toch nog verlengd worden. De meeste maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd zijn geldig tot en met 28 april. Evenementen en bijeenkomsten waren eerder al geannuleerd tot 1 juni.