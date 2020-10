Coronabesmettingen: nieuw dagrecord

REGIO – In de afgelopen 24 uur zijn 6854 nieuwe coronabesmettingen gemeld, 500 meer dan gisteren. En dat betekent een nieuw dagrecord.Het aantal nieuwe sterfgevallen staat op 12. Op dit moment worden 1298 mensen met corona in het ziekenhuis behandeld.

Op maandag vallen de cijfers vaak wel hoger uit, omdat de cijfers in het weekend minder goed worden doorgegeven. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 41.000 nieuwe besmettingen gemeld. Sinds het begin van de uitbraak zijn ongeveer 180.000 mensen in Nederland positief getest. Dinsdagavond worden er mogelijk tijdens een nieuwe persconferentie strengere maatregelen aangekondigd. Van een nieuwe lockdown lijkt vooralsnog geen sprake, meldde het NOS vandaag. Ook in Drenthe stijgen de besmettingen behoorlijk: Tussen zondagochtend 10.00 uur en maandagochtend 10.00 uur zijn er 205 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. In totaal zijn er in Drenthe 2402 besmettingen, 141 ziekenhuisopnames en 60 doden vastgesteld. Minister Hugo de Jonge noemt de situatie zorgelijk.