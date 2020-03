Coronacrisis dwingt Volksvermaken Peize tot aanpassing programma

PEIZE – Wegens de maatregelen rond het Coronavirus heeft ook Volksvermaken Peize een aantal beslissingen met betrekking tot haar activiteiten genomen. De info avond van de klootschietcompetitie van 26 maart wordt tot nadere aankondiging uitgesteld. Hiermee vervalt in ieder geval de 1e wedstrijd op 16 april. De Jaarvergadering van 2 april wordt tot nadere datum uitgesteld. De Palmpasenoptocht op 5 april en het palmpaasstok knutselen op 4 april worden afgelast. De landelijke Koningsdag in Maastricht op 27 april 2020 is afgelast. Volksvermaken volgt de ontwikkelingen, maar aannemelijk is dat de viering van Koningsdag niet doorgaat.