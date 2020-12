Coronadruk: alle planbare reguliere zorg in ziekenhuizen uitgesteld

REGIO – Alle planbare reguliere zorg in ziekenhuizen wordt uitgesteld om personeel vrij te houden voor acute en kritiek planbare zorg. Dat zei minister Van Ark voor Medische Zorg vanmiddag. Kritiek planbaar betekent zorg die binnen zes weken geleverd moet worden om schade te voorkomen. Daarbij kun je denken denk aan bijvoorbeeld een kanker- of hartoperatie of een orgaantransplantatie.

De ziekteverzuim is door de hoge werkdruk en coronabesmettingen onder het ziekenhuispersoneel hoog. Het wordt alle hens aan dek in de ziekenhuizen de aankomende weken, zegt de minister.