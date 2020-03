‘Coronamaatregelen blijven langer van kracht’

REGIO – De coronamaatregelen, die tot 6 april zouden gelden, blijven langer van kracht. Dat meldde de NOS maandagmiddag. Volgens de publieke omroep gaat het kabinet dit aanstaande dinsdag bekend maken tijdens de persconferentie, die al een week gepland staat. Het is nog onduidelijk hoelang de voorschriften blijven gelden.



Om 14.00 uur vanmiddag gaf het RIVM een update wat betreft het nieuwe aantal coronapatiënten en doden als gevolg van het coronavirus. Hierin werd duidelijk dat de afgelopen 24 uur 93 mensen zijn overleden aan het coronavirus. Het totaal aantal overledenen in Nederland ligt momenteel op 864. Daarnaast zijn 507 nieuwe coronapatiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Dat zijn minder dan gisteren. Toen ging het om 529 nieuwe patiënten. Het totaal aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen of opgenomen is geweest staat momenteel op 3990. Het aantal nieuw gemelde besmettingen is 884. In totaal zijn er nu 11.750 besmettingen bekend. Dit kunnen er echter (veel) meer zijn. Niet iedereen wordt getest. Ook het totaal aantal doden ligt naar alle waarschijnlijkheid hoger, doordat alleen geteste patiënten worden meegerekend als ze overlijden aan de gevolgen van een besmetting.

Update RIVM

De afgelopen dagen meldde het RIVM dat het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en Intensive-Careopnames afvlakt. Ook vandaag laat het RIVM weten dat uit cijfers blijkt dat het virus zich minder snel aan het verspreiden is. Dit komt doordat het aantal opnames minder snel toeneemt dan je zou kunnen verwachten als er geen maatregelen waren genomen. Of echt sprake is van een afvlakking, moet later deze week blijken.