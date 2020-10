Coronamaatregelen: wat gaat er veranderen?

REGIO – Vanavond om 19:00 uur geven minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge een persconferentie over de huidige coronasituatie in ons land. Naar verwachting gaan zij de huidige coronamaatregelen aanscherpen, gezien het toenemende aantal besmettingen. Een aantal van die nieuwe maatregelen zou, volgens Haagse bronnen, al zijn uitgelekt. Een overzicht:

Alle wedstrijden in de amateursport worden afgelast

Boven de 18 jaar mag men niet meer in teamverband sporten. Hierbij is een uitzondering voor topsporters

Reizen met het openbaar vervoer mag alleen nog als het strikt noodzakelijk is

De horeca gaat twee weken dicht

Verkoop van alcohol in de winkels is in de avonduren verboden

Gezelschappen mogen, zowel binnen als buiten, niet groter zijn dan vier personen. Hierbij geldt dat je per dag maximaal drie mensen thuis mag uitnodigen. Dus niet ‘s middags vrienden en ‘s avonds buren.



De maatregelen zouden morgen vanaf 18:00 uur in moeten gaan. Het doel van alle maatregelen is het aantal contacten tussen mensen zo veel mogelijk te beperken. De hoop is dat op die manier de opmars van het aantal besmettingen een halt kan worden toegeroepen. Of de bovengenoemde maatregelen kloppen, zal vanavond blijken tijdens de persconferentie van Rutte en De Jonge.

Huidige situatie

Het aantal coronabesmettingen in Nederland loopt al weken op. De afgelopen dagen werden gemiddeld 5541 positieve tests per dag gemeld, een week eerder waren dat er nog 3469. Gisteren kwamen er 6378 bevestigde coronagevallen bij, vandaag 6854. In het ziekenhuis liggen momenteel 1298 patiënten met covid-19, van wie 252 op de intensive care.