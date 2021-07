Coronaproof fietsvierdaagse anders dan anders

‘We zijn allang blij dat het weer kan’

NORG – De schrik was groot bij de organisatie van de Drentse fietsvierdaagse, toen het kabinet recent maatregelen aankondigde die veel evenementen aan banden legde. De Veiligheidsregio Drenthe (VRD) zag de fietsvierdaagse namelijk niet als een gewoon evenement, maar als een zogenaamd ‘doorstroomevenement’ waarbij de mensenmassa zich niet ophoopt. Daardoor kon de fietsvierdaagse toch doorgaan. Afgelopen week stapten honderden fietsers weer op de pedalen in Norg. Met enige aanpassingen, dat wel.

‘Na de laatste persconferentie zijn we als voorzitters van de startplaatsen bijeengekomen voor een overleg met de VRD,’ zegt Roelf Akker, voorzitter van de plaatselijke organisatie van de fietsvierdaagse. ‘Toen hebben we aangegeven dat wij geen gewoon evenement zijn, maar een doorstroomevenement. Wij hebben ook bijvoorbeeld ook geen overnachtingen. Toen is alles gelukkig bij het oude gebleven.’ Alles is in het werk gesteld om de fietsvierdaagse geheel coronaproof te laten verlopen. Zo markeert een startstraat van dranghekken het begin van de route op de Brinkhofweide. Eén voor één fietsen de deelnemers over het gras erdoorheen. Secretaris Michel van Kruchten van de plaatselijke organisatie kijkt toe. ‘Normaal doe ik altijd de inschrijvingen,’ zegt hij. ‘Maar dit jaar gaat dat allemaal digitaal, waardoor een deel van het secretariaat is uitbesteed.’ Inschrijving ter plaatse is niet mogelijk. Wel staan langs de kant nog enkele vrijwilligers om goodie bags uit te delen van ‘Drenthe op fietse’. Daarin zitten onder andere een appel en een koekreep voor onderweg, naast het vlaggetje dat deelnemers op hun fiets horen te bevestigen. De meeste tasjes zijn al op de eerste dag uitgedeeld, zodat de deelnemers op de andere dagen snel door de startstraat kunnen fietsen.

Mensen die zich inschrijven voor vier dagen, starten namelijk alle dagen vanuit dezelfde startplaats. Zij kunnen kiezen uit routes van 30, 40 of 60 kilometer, die iedere dag anders zijn. Op woensdag gaat de route onder andere langs Peest, Zeijen, Taarlo, Anderen, Gasteren, het Balloërveld en het kantoor van de hoofdsponsor in Assen. ‘Normaal hebben we 1300 tot 1500 deelnemers per dag,’ aldus Van Kruchten. ‘Nu zijn dat er maar 650.’ De fietsers starten in tijdsloten, zodat ze mooi verspreid zijn over de route. Per tien minuten kunnen vijftig deelnemers starten.

Anders dan andere jaren is er dit jaar geen muziek bij de start en ook andere activiteiten worden overgeslagen. ‘We zijn alleen een startplaats, zonder randactiviteiten,’ geeft Akker aan. ‘We hebben ook geen stempelposten en geen beleefposten. Zo zorgen we dat mensen niet stilstaan.’ Dat is ook de reden dat er dit jaar geen grootschalige fietsenstalling in de Brinkhof is ingericht, waar eigenaren van e-bikes ’s nachts hun accu’s kunnen opladen. ‘Daar hebben we veel mailtjes over gekregen,’ aldus Akker. ‘Het is erg jammer, maar het kan nu echt niet.’ Wel is er voor kinderen een puzzeltocht met letters onderweg. Ook zijn er dit jaar drie jubilarissen die voor de 25e keer meedoen. Zij krijgen een speciale onderscheiding in de vorm van een hunebedje met de tekst ‘25x stoer’.

De familie De Boer uit Eelde doet samen met hun kinderen en de opa’s en oma’s mee aan de fietsvierdaagse. Dochter Liselot is nog maar vier jaar, maar doet ook al mee, inclusief roze helm. ‘Ze fietst niet de hele dertig kilometer,’ lacht haar moeder. ‘Gisteren heeft ze vier kilometer gefietst. Toen viel ze en heeft ze het grootste deel van de route in de fietskar gezeten. De laatste vier kilometer heeft ze wel weer zelf gefietst.’ Liselots oma, mevrouw De Vries, heeft al vaker meegedaan: ‘Voor ons is het de derde keer. We missen wel de activiteiten onderweg en voor kinderen is er weinig. Daar hadden we meer van verwacht, maar we zijn allang blij dat het weer kan.’

Even verderop verzamelt het gezelschap van Minnie Veerman zich voor de start. ‘We zijn met zijn tienen,’ zegt ze. ‘Allemaal broers en zussen, neven en nichten uit één familie en uit alle windstreken – Barneveld, IJsselmuiden, Andijk, Zaandam en Veenhuizen.’ Eerder wandelden de familieleden al de Apeldoornse vierdaagse met elkaar. Dat werd echter te zwaar voor sommigen, waardoor zij nu de fiets pakken. Dat doen ze bijna allemaal op de e-bike, slechts twee familieleden stappen nog op de gewone fiets. Ze zijn erg enthousiast over de fietsvierdaagse. ‘Het enige wat we jammer vonden was dat we de koffie- en toiletvoorziening pas tegenkwamen na 51 kilometer,’ geeft Marjon van der Woerd aan. Voor de rest heeft het gezelschap niets te klagen. ‘Het is hartstikke gezellig,’ aldus Minnie. ‘Gisteren zijn we lekker uit eten geweest en vanavond gaan we pannenkoeken bakken op de camping.’

Voor Geertje Luinge en Hilly Lunsche van NOAD uit Peize is de fietsvierdaagse in Norg bijna een thuiswedstrijd. Voor Luinge is het de eerste keer dat zij meedoet in Norg, maar in het verleden heeft zij wel zes keer in Assen meegedaan. ‘Er is verder niets te doen, dus dan is dit heel leuk,’ zegt ze. ‘Het is prima te doen. De route is mooi en het is gezellig.’