Coronavirus: bijna 5000 besmettingen in één week, vooral onder jongeren toename

REGIO – Het aantal positief geteste personen is vandaag met 797 toegenomen. Gisteren kwamen er 925 besmettingen met het coronavirus bij, meldt het RIVM. In vergelijking met de afgelopen 3 weken een behoorlijke toename; met zo’n 500 tot 600 besmettingen per dag leek het virus aardig stabiel. De laatste week worden er weer meer personen positief getest. In de eerste week van september zijn er in totaal 4.917 besmettingen gemeld, in de laatste week van augustus waren dit er 3.539.

Vooral onder twintigers neemt het aantal besmettingen snel toe: ruim één op de drie positief geteste personen in september is tussen de 20 en de 29, blijkt uit de cijfers. De meeste besmettingen van gisteren kwamen voor in de gemeenten Amsterdam en Rotterdam.