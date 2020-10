Covid-19 besmetting Onder de Linden Roden: zaak tijdelijk dicht

RODEN – Een personeelslid van Hotel Reastaurant Onder de Linden in Roden is donderdag positief gestest op het coronavirus. Daarom is het horecaetablissement aan de Brink per direct gesloten. Vandaag wordt de rest van de medewerkers gestest op het virus, laat eigenaar Janet de Vries weten. Ze hoopt voor nog het weekend de resultaten binnen te hebben, zodat de zaak weer open kan. Een harde klap voor de horecagelegenheid die al zo hard is getroffen door de uitbraak van het virus. Het volgende valt te lezen op de Facebookpagina van Onder de Linden:

‘Met pijn in ons hart hebben we moeten besluiten onze deuren per direct te sluiten in verband met de veiligheid van onszelf en anderen. Dit nav een positieve uitslag op Corona test. We laten iedereen uit voorzorg binnen het bedrijf per direct testen. Tot de uitslag bekend is, zien we ons genoodzaakt onze deuren dicht te houden ivm onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. De GGD neemt het verdere bron- en contactonderzoek over op basis van onze QR registratiecode. Heb je klachten? Laat je testen! Team Onder de Linden’