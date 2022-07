Creatieve broedplaats Kunsterf Norg is genomineerd voor de Kunst en Cultuurprijs

‘Iedereen mag van onze ruimte gebruikmaken, maar het moet wel echt bijzonder zijn’

NORG – De laatste in de reeks genomineerden voor de Kunst- en Cultuurprijs is het Kunsterf Norg. Het kunsterf is gevestigd in de oude boerderij aan de Brinkstraat in Norg. Jan Pluis is, naast eigenaar van de boerderij, ook penningmeester van de stichting Kunsterf. De stichting bestaat drie jaar en wil een creatieve broesplaats voor kunst zijn. En dat lijkt zeker gelukt!

De Worteldagen, Folly Art, diverse exposities, voorstellingen, als het met kunst te maken heeft, is er ruimte voor op het Kunsterf. ‘We organiseren niet, we stellen de ruimte beschikbaar,’ vertelt Jan Pluis. ‘Er is nog steeds ruimte voor evenementen, maar we kijken goed naar wat het is. We willen bijvoorbeeld geen overlast veroorzaken door een muziekfestival te houden. Door ruimte te bieden aan verschillende kunstuitingen, proberen we mensen zoveel mogelijk met kunst in aanraking te brengen. Folly Art bijvoorbeeld, trekt toch in een maand zo’n 8000 bezoekers. Het is een erg laagdrempelig evenement. We willen ook zo weinig mogelijk entree heffen. Natuurlijk moeten wel ergens kosten gedekt worden, dus vragen we een bijdrage voor de routekaart.’ Dit jaar is er een samenwerking met lokale ondernemers: ‘We merkten dat mensen graag wat willen eten, maar geen plek meer konden vinden in de horeca. Dus zijn er twee ondernemers die zorgen voor een foodtruck.’

De Worteldagen is een festival waarin studenten van verschillende kunstacademies kleine voorstellingen maken op een locatie in Norg. Bezoekers leggen een route af om de voorstellingen te bekijken, die elk maximaal tien minuten duren. Start en einde van de route is op het Kunsterf. ‘Maar er zijn ook exposities, we doen mee aan de Kunstroute en worden voor nog veel meer evenementen gevraagd. Soms hebben ze niet echt met kunst te maken, zo heeft het Drents Landschap gevraagd of ze een cursus seismaaien bij ons op het erf mochten geven. Misschien is het geen kunst, maar het is wel cultuur. Ook hebben we vorig jaar groep acht van de Hekakker te kamperen gehad. En dat is met name leuk, omdat je dan de Norgers hierheen haalt. We willen natuurlijk de dorpsgenoten hier graag ontvangen. Ook werken we soms samen met Beweegdorp Norg, zoals met de Lekkere Trektocht.’

Pluis kocht de boerderij in 2000. ‘Ik woonde in de oude smederij in Norg en had altijd in mijn hoofd: als die boerderij te koop komt, dan wil ik hem. Maar ik ging ervan uit dat dat nooit zou gebeuren. Toen hij te koop kwam bleek er wel een restrictie op te zitten, je mocht er geen appartementen in bouwen. Met een enorme boeteclausule erbij. Jaren later ging de clausule er af, want een ruimte verbouwen lijkt al snel op het maken van een appartement. Dat snapte de vorige eigenaar ook. Er was inmiddels genoeg vertrouwen opgebouwd.’

Pluis is geograaf van opleiding. ‘Ik vind kunst prachtig, maar heb niet de neiging er zelf aan te doen. Ik heb wel een folly gebouwd in coronatijd. Die staat hierachter. Kom maar even kijken.’ Achter staat een toren-achtig bouwwerk. Op het eerste gezicht lijkt het een beetje een reusachtig insectenhotel. ‘Ik ga het nog wat aanpassen, want ik hoop een kerkuil in de top te krijgen. Er zit wel eens eentje in, maar de bovenkant is nu nog te open.’

Pluis zou graag nog een festival in de trant van Folly Art ruimte willen geven. ‘Bijvoorbeeld een Landart project. Maar het moet wel echt bijzonder zijn. We willen niet alleen exposities, maar ook creëren. Liefst ter plekke.’

De Kunst- en Cultuurprijs wordt uitgereikt op zaterdag 4 september. Vind je dat het Kunsterf in Norg die prijs absoluut verdient? Breng dan je stem uit op www.kunstencultuurprijs.nl.