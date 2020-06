Creatieve Wia Ridder maakt zelf mondkapjes

RODEN – Dat oud-kleuterjuf Wia Ridder-Havedings creatief is, weten veel mensen die haar kennen. Al jaren maakt ze de meest prachtige creaties van vilt. En dat doet ze nog steeds, ook voor haar ‘oude’ school de Marke, waar ze vitrinekasten inricht met wisselende thema’s. Niet zo vreemd dus, dat ze ook met mondkapjes aan de slag ging. In de eerste plaats voor haarzelf. Wia heeft SCA3, een erfelijke aandoening van het centrale zenuwstelsel dat ervoor zorgt dat haar spieren steeds verder aangetast worden. Toen Wia de vrolijk gekleurde mondkapjes op Facebook zette, werd daar massaal op gereageerd.

“Ik had een patroon gezien in het Dagblad, maar die beviel me niet”, begint Wia die op het moment dat we haar fraaie stulpje binnenlopen gezellig met vriendin Roelie Douwes aan het vilten is. “Het was niet meer dan een simpel recht lapje. De lucht ging er aan alle kanten bij langs. Nu heb ik een patroon uit de Libelle, dat is prima. Omdat ik door mijn ziekte in de risicogroep val, maakte ik er eerst een voor mezelf en voor Gert Jan (Wia’s echtgenoot, red.). Toen ging het snel, steeds meer mensen wilden er een hebben. Ik maak ze van katoenen zakdoeken. Binnenin stop ik stofzuigerfilters. Maar met keukenrol wil het ook prima.” Ontzettend leuk om te doen, vindt Wia, maar ook behoorlijk tijdrovend. “Met één kapje ben ik ongeveer een uur bezig. Ik heb er bijna dertig gemaakt. Nu is het klaar. Met vilten ga ik gewoon door hoor, gelukkig doen mijn handen het nog goed. Pittig is het wel, ik moet elk jaar meer inleveren. Maar goed, ik kijk graag naar de dingen die ik nog wel kan”, lacht Wia die hoopt snel de fysiotherapeut weer te kunnen bezoeken. Mét mondkap, want onnodige risico’s neemt ze liever niet.