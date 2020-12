Creatieveling en centrale verdediger op wensenlijstje FC Groningen

GRONINGEN – Aanstaande maandag 4 januari 2021 gaat de winterse transferperiode open en heeft ook FC Groningen de kans om zich voor de resterende achttien competitiewedstrijden te versterken. Broodnodig is het niet, gezien de huidige stand, maar wensen heeft de Trots van het Noorden zeker. Zo wil Mark-Jan Fledderus nog altijd een creatieve speler aan de selectie toevoegen en is er eveneens behoefte aan een centrale verdediger. De huurovereenkomst van Ko Itakura loopt na dit seizoen af en Wessel Dammers is in de eerste seizoenshelft nog niet zo betrouwbaar gebleken als gehoopt.



FC Groningen gaat 2021 in als nummer zes van de Eredivisie en dat is een uitstekende prestatie van de ploeg van trainer/coach Danny Buijs. De laatste keer dat dat lukte, was in het seizoen 2013-2014. Toen waren er echter al wel vier wedstrijden meer gespeeld. Op dit moment heeft de Trots van het Noorden 26 punten en heeft het hiermee een vrije grote voorsprong op concurrenten Heerenveen (20 punten) en FC Utrecht (17 punten). FC Twente zit met 24 punten wel wat dichterbij FC Groningen. De Groningers incasseerden in de eerste veertien duels van de competitie slechts vijftien tegentreffers. Alleen Ajax, PSV, Feyenoord en Vitesse kregen er minder. Zelf scoren doet de FC echter ook weinig. Tot nog toe trof het achttien keer doel.



Ondanks dat de verdediging over het algemeen goed staat, wil FC Groningen deze linie in de winter toch versterken. Wessel Dammers heeft in de eerste seizoenshelft nog geen geweldige indruk achter gelaten en ging ook een aantal keren behoorlijk in de fout. Zo was hij onder andere betrokken bij tegendoelpunten tegen onder andere FC Twente en Vitesse, wat in beide gevallen leed tot puntenverlies. Ko Itakura gaat de Trots van het Noorden na dit seizoen zeer waarschijnlijk verlaten. Sinds 2019 wordt de verdediger gehuurd van Manchester City. De Japanner is een van de sterkhouders van FC Groningen en dat hij gemist gaat worden, moge duidelijk zijn.



Fledderus hoopt de selectie in de winterstop te versterken met Mike te Wierik. De oud-speler van FC Groningen is op een zijspoor beland bij Derby Country en heeft zelf ook wel oren naar een nieuwe periode bij de Trots van het Noorden. Of het tot een akkoord gaat leiden, is vooralsnog afwachten. Of er naast Te Wierik nog een tweede centrale verdediger moet komen, is maar de vraag. Leonel Miguel, die is opgeleid door FC Groningen en inmiddels al een tijdje bij de selectie zit, is een pure centrale verdediger. In de voorbereiding van dit seizoen maakte Miguel een uitstekende indruk. De jonge voetballer uit Zuidhorn is fysiek zeer sterk en is zeker klaar voor minuten in de Eredivisie. Naast Itakura of Te Wierik zou hij zeker niet misstaan in dit FC Groningen.



Naast een verdediger hoopt de Trots van het Noorden ook altijd nog op een nieuwe creatieve speler, die met een geweldige actie een wedstrijd kan beslissen. FC Groningen heeft nog altijd moeite met zelf het spel maken en een individuele actie van een creatieveling kan daar heel goed bij helpen. Die creativiteit ontbreekt, ondanks de aanwezigheid van Patrick Joosten en Alessio da Cruz, toch nog. In de zomer probeerde Fledderus Abdou Harroui naar Groningen te halen, maar dat lukte toen niet. Dat Harroui nog op het wensenlijstje van de technisch directeur staat is zeker, maar of hij komende maand naar Groningen gaat komen, is nog maar de vraag. Een koopje zal hij ongetwijfeld ook nu niet zijn.