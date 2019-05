Creativiteit de vrije loop in Het Atrium

Leerlingen van Nel laten wederom mooi werk zien

LEEK – In Galerie Het Atrium wordt het hele jaar door tekenles gegeven. Onder leiding van de immer enthousiaste Nel Douma, leven leerlingen zich iedere woensdag uit. De wekelijks twee uren lijken welhaast voorbij te vliegen. In het weekend van 11 en 12 mei, exposeren de leerlingen in de fraaie galerie te Leek. De Krant proefde alvast even voor.

Zo’n twintig à vijfentwintig leden heeft Nel onder haar hoede. Vandaag, bij het vooruitblikken op de expositie, zijn zes van hen aanwezig. Maryam, Annelie, Audrey, Esmeralda, Bonnie en Sham zitten bijeen aan de grote tafel in de galerie. Op tafel ligt papier, zijn potloden in allerlei kleuren aanwezig en staan koppen thee. ‘We hebben dit jaar weer veel verschillende technieken geoefend’, vertelt Nel, die het liefst de kinderen zelf aan het woord laat. Zo laat Annelie haar meest recente werk zien. Een boomhut, getekend met pastelkrijt. Hier ligt een bijzondere techniek aan ten grondslag. Door haar leerlingen met verschillende technieken kennis te laten maken, maken zij sprongen vooruit. ‘Daarnaast mogen zij ook andere technieken gebruiken. Ze mogen vrij nadenken over wat zij willen’, zegt Nel.

Ondertussen laat Audrey zien wat het verschil tussen gewone potloden en aquarelpotloden zijn. ‘Een stoomcursus materiaal voor de leek’ zo u wilt. Sham heeft geleerd dat het materiaal een kunstwerk kan maken of breken. ‘Vooral papier is belangrijk. Het testpapier is dunner dan het kwaliteitspapier’, zegt zij. Wat Audrey vooral leuk vindt aan de lessen, is dat niets fout is. ‘We lachen elkaar niet uit, maar geven elkaar tips.’

Esmeralda merkt op dat de verf die ze gebruiken veel beter is dan de verf op school. ‘En we hebben hier meer tijd!’, vult Bonnie aan. Toch blijft twee uur per week te weinig, vinden de dames.

Maryam is dit jaar verantwoordelijk voor het gastenboek. ‘Daarin mogen gasten opschrijven hoe ze het vonden’, legt zij uit. Ieder jaar wordt er een nieuw gastenboek ontworpen. Als extraatje heeft Maryam een speurtocht op poten gezet. ‘Gasten kunnen een speurtocht doen, waarbij ze vragen moeten beantwoorden’, legt ze uit. ‘De winnaar krijgt een leuk prijsje.’

Het kan haast niet anders of Rembrandt is voorbij gekomen in de lessen van Nel. Aangezien 2019 is uitgeroepen tot het jaar van Rembrandt, krijgen de kinderen les over deze grote kunstenaar. Zo hebben de leerlingen zelf een variatie gemaakt op ‘de nachtwacht’. ‘Het is bijzonder omdat de hoofdpersonen in het schilderij niet stil stonden, er zit beweging in’, zegt Sham. Nel vult aan: ‘Het grappige is dat het schilderij eigenlijk in het Paleis op de Dam zou komen te hangen, maar het door de omvang niet naar binnen kon. Vandaar dat er een stuk is afgesneden en er nu een aantal personages maar half op staan.’

Weer een andere keer leerden de leerlingen over realistisch en abstract. ‘We moesten iemand uit een blaadje eerst zo realistisch mogelijk naschilderen en daarna steeds abstracter’, zegt Esmeralda.

Het blijkt maar weer dat de kinderen het afgelopen tekenjaar weer genoeg hebben geleerd. Nel vindt het lesgeven nog steeds fantastisch. ‘Het is heel leuk. Als ik een onderwerp aandraag, zie je iedereen erover nadenken. Daarbij laat ik de creativiteit van de leerlingen de vrije loop. Ik geef altijd tips, maar de leerlingen beslissen zelf hoe ze hun portret willen maken.’

In het weekend van 11 en 12 mei is de expositie gratis te bezoeken in Galerie Het Atrium te Leek. Op beide dagen is de galerie van 14:30 tot 17:00 uur open.