‘Creativiteit werkt ontspannend’

Annet Gerritsen: ‘Van alle technieken die ik gebruik ken ik de basis.’

NORG – Zolang Annet Gerritsen uit Norg zich kan herinneren was zij creatief bezig. Op de kleuterschool, basisschool en op het voortgezet onderwijs. ‘Ik was in mijn jeugdjaren altijd met van alles en nog wat in de weer. Nu ook nog steeds, maar toen ook al. Vooral met handwerken, borduren, haken en breien. Zo versierde ik stoffen met mooie borduursteken. En de knooptechniek macramé, ook dat heb ik heel veel gedaan. Vliegergordijnen, lampenkappen, bloemenhangers en tassen. Toen maakte ik gebruik van sisal touw, dat zorgde voor blaren op je handen, wat brandde en schuurde. Ik kan mij dat nog goed herinneren.’

Werken met stoffen, draden en wol heeft Annet’s voorkeur. ‘Van alle technieken die ik gebruik ken ik de basis.’ Een kleurrijk 3 D werkstuk van wol met kabouters in een surrealistisch landschap kijkt de kamer in. We zien een doek met naaldvilt, er hangen diverse borduursels aan de wand, een lapjeshond ligt op de bank en er hangt een handgemaakte quilt in de doorloop. ‘Met mijn zus heb ik nog op een quiltgroep gezeten in de Bomenburcht in Roden. Kijk, je leert overal weer wat van en ik pak van alles aan waarvan ik denk, dat is leuk, daar kan ik wat moois van maken.’

Inmiddels woont Annet Gerritsen alweer bijna 30 jaar in het Norgse. De familie Gerritsen woonde oorspronkelijk in Rotterdam en had een vakantiehuisje in de Oosterduinen. De verhuizing naar het noorden kende een bizar begin. Annet vertelt: ‘In de oorlogsjaren werd mijn moeder lopend op pad gestuurd in de hongerwinter. Zo kwam zij in Drenthe terecht en wel in Vries. Daar kreeg ze onderdak en eten. We hebben als familie met de mensen die haar hielpen altijd contact gehouden. Opa en oma Vries noemden wij hen. Dat wij later naar Norg zijn verhuisd heeft met deze geschiedenis te maken. Ik ben zelf werkzaam geweest in een supermarkt en in de kraamzorg. De laatste jaren had ik een pedicurepraktijk. Omdat ik reuma heb kan ik dit niet meer doen. Ook met het uitoefenen van mijn creatieve hobby’s heb ik hier last van. Soms heb ik dagenlang pijn. Dan is het heel frustrerend dat je niks kan doen.’

Met haar moeder maakt Annet kaartjes voor bijzondere gelegenheden. Dat kan een trouwerij zijn of een verhuizing. ‘We maken dan een bijzonder kaartje specifiek voor die gelegenheid. Van niets iets moois maken, dat vind ik leuk. Ik zet mij ook in als vrijwilliger bij de bibliotheek in Norg. Ik ben daar vrijwilliger bij de Creatieve Club. Wekelijks komen we met enkele deelnemers bijeen om met verschillende technieken aan de slag te gaan. Dat doen we samen met Welzijn in Noordenveld in De Brinkhof. Als de Lockdown in deze coronatijd voorbij is gaan we elke dinsdagochtend weer aan de slag.’

Vooral het fijne werk wordt niet geschuwd. ‘Dat vind ik het mooiste. Wat ik maak is niet echt kunst met een grote K. Dat hoeft ook niet. Ik ben bezig, creativiteit werkt ontspannend en daar geniet ik van. Ook anderen waarderen wat ik maak. Ik geef veel weg. Het is leuker om te maken dan om te bewaren.’